Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Gloria – S1E1 – Momenti di Gloria

22:35 Gloria – S1E2 – Il piano

23:35 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mad in Italy

23:30 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6386

21:20 Democrazia sotto attacco – Presa Diretta

23:15 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S5E4

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Quarta Repubblica

00:57 Harrow

01:51 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Grande fratello

01:28 Tg5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Fast & Furious 6

00:09 Cold Case – Delitti irrisolti

00:57 Sport Mediaset Monday Night

01:32 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 Hurricane – Il grido dell’innocenza

01:30 Otto e mezzo

TV8

20:15 100% Italia

21:35 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Little Big Italy

00:35 Invasion

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:14 Whiteout – Incubo bianco

23:10 Renegades: Commando d’assalto

01:07 Magazine champions league 2024

Rai 4

20:32 Criminal Minds XIII ep.17

21:20 Gods of Egypt

23:19 I mercenari

01:04 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:13 Ophelia

23:16 L’ intrigo della collana

Rai 5

20:23 Under Italy: I sotterranei di Osimo – S2E5

21:15 Est

22:56 Sciarada – Francesco Petrarca e la lingua del Canzoniere

23:42 Rock Legends: James Brown

00:05 L’ultimo weekend di John Lennon

01:10 Rai News Notte

01:11 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 2 – Alexander Polzin pt 1

Rai Movie

21:10 El Verdugo

23:10 Ehi amico… c’è Sabata, hai chiuso!

01:00 …E poi lo chiamarono il magnifico

03:10 La ragazza del treno

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo – S11E12 – Scegli me!

21:20 Un’estate sul Lago di Garda

23:00 Ciao Maschio – Puntata del 07/05/2022

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:15 Arctic

23:05 OnlyFans – La nuda verità

23:55 Cam Girlz

01:15 Love for sale con Rupert Everett

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:05 Arma letale 4

23:22 Ritorno al futuro II

01:19 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ignazio di Loyola

23:05 Indagine ai confini del sacro

23:45 La compieta preghiera della sera

00:05 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 ArtBox

La 5

20:00 UOMINI E DONNE

21:25 Una famiglia all’improvviso

23:32 UOMINI E DONNE

00:48 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:06 La leggenda di Al, John & Jack

23:03 Vi racconto

23:18 Gli eroi del West

00:58 Mani di velluto

Focus

20:11 Cose di questo mondo

21:10 Le sette meraviglie del mondo antico – PrimaTv

22:10 Costantinopoli: Il porto perduto

23:19 Unearthed – La storia dalle fondamenta

01:03 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Tatort – Scena del crimine

23:10 Vera

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:13 The Closer

21:13 C.S.I. Miami

22:57 Law & Order: Special Victims Unit

00:39 Maigret ha un dubbio

Italia 2

20:26 Due uomini e 1/2

21:25 American dad!

23:14 Young Sheldon

00:26 Bob Hearts Abishola

DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Battaglia di Poitiers

21:10 Grandi della TV – Signore e signora

22:10 Storia delle nostre città – Ascoli

23:00 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Gesù. Dentro la storia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

