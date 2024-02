Auto fugge all’alt: folle inseguimento a Tor Bella Monaca

Folle inseguimento ieri notte, 17 febbraio 2024, poco prima della mezzanotte, in zona Tor Bella Monaca, a Roma.

Folle inseguimento a Tor Bella Monaca: ecco cosa è successo ieri note, poco prima della mezzanotte

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, un’auto con due persone a bordo si è data alla fuga non fermandosi all’alt imposto dalla Polizia.

Ne è nato così un folle inseguimento, terminato in via dell’Archeologia; gli agenti hanno anche sparato due colpi ad uno pneumatico dell’auto in fuga.

Le due persone, un 20enne e un 21enne, sono stati bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo