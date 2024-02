I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, 12 persone nel corso di uno specifico servizio di controllo volto a contrastare lo spaccio di droga, dal centro alle periferie, con il sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – oltre un chilo di cocaina, 13 g di crack e 52 g hashish e denaro per quasi 2000 euro.

Maxi blitz antidroga a Roma: arrestate 12 persone, sequestrato oltre un chilo di cocaina

Nei pressi di ponte Sisto, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno sorpreso un 22enne, senza fissa dimora, mentre cedeva 2,5 g di hashish in cambio di 5 euro ad un acquirente italiano che è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Un controllo più approfondito del giovane ha permesso ai Carabinieri di trovarlo in possesso di ulteriori 4,5 g di hashish.

In via Giolitti, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 22enne, fermato per un controllo d’iniziativa e trovato in possesso di 8 g di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita, materiale per il confezionamento e 50 euro in contanti.

Nel parco Colle Oppio, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, seguendo gli spostamenti di alcuni assuntori di droghe, hanno sorpreso e arrestato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, notato mentre cedeva in cambio di 5 euro, un involucro contenente hashish ad un acquirente. Bloccato e perquisito, il 26enne è stato trovato in possesso di un ulteriore grammo di hashish oltre al denaro poco prima ricevuto.

In via Principe Amedeo, un 29enne, notato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante mentre cedeva una dose di crack ad un acquirente italiano, è stato arrestato; in tasca aveva altra droga e 340 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel quartiere San Basilio, in viale Kant, un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato e fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, alla guida di un’utilitaria noleggiata e, una volta fermato, al termine di un controllo, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 6 dosi di crack, nonché 200 euro circa in contanti.

Sempre a bordo di un’utilitaria a noleggio, i Carabinieri della stazione di Roma Talenti hanno controllato d’iniziativa, in via delle Vigne Nuove, un 42enne e lo hanno trovato in possesso di 17 involucri di cocaina e circa 130 euro in contanti.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, in due diverse attività hanno arrestato due persone; un uomo di 29 anni, notato dai militari a seguito di un servizio di osservazione a distanza, mentre con atteggiamento sospetto celava sostanza stupefacente nei pressi di una pianta. Immediatamente bloccato, a seguito di un controllo più approfondito anche nel luogo di occultamento della droga, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascoste tra gli arbusti, 12 dosi tra cocaina e crack.

Poco dopo, anche un 39enne è stato notato dagli stessi Carabinieri mentre occultava delle 23 dosi di cocaina in una fioriera ed è stato arrestato.

In via Roccabruna, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno arrestato un 51enne, già noto alle forze dell’ordine, poiché, fermato per un controllo d’iniziativa mentre camminava in strada, è stato trovato in possesso di 3,5g circa di cocaina e 100 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

In via Silvio Zambaldi, i Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia, al termine di un’attività info-investigativa hanno sorpreso e arrestato un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, con 94 panetti di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frascati hanno sorpreso un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, con 14 involucri di cocaina, una dose di crack e circa 650 euro in contanti e lo hanno arrestato. Qualche ora dopo, in via G.B. Scozza, gli stessi Carabinieri hanno controllato d’iniziativa, un ragazzo di 22 anni e lo hanno sorpreso con 10 involucri di cocaina e 115 euro in contanti.

Infine, sempre nel quartiere Tor Bella Monaca, questa volta i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti che, alla vista dei militari per sottrarsi al controllo ha tentato la fuga a piedi; raggiunto e bloccato, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 g di crack e 36 g di hashish nonché di 135 euro in contanti che sono stati sequestrati.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo