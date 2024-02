Roma, bambini vengono rapinati: ferito il padre intervenuto per difenderli

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 21enne somalo gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.

I fatti

Un cittadino del Bangladesh, ieri sera, ha denunciato che un ragazzo si era avvicinato ai suoi bambini, un 12enne e alla sorellina di 6 anni che stavano giocando in piazza Santa Maria Maggiore e con gesto fulmineo aveva strappato il marsupio al 12enne che portava a tracolla e colpito la bambina con uno schiaffo per poi scappare; il papà lo ha inseguito e, una volta raggiunto, ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale, il 21enne avrebbe colpito all’avanbraccio il 45enne con un coltellino. Le urla dei bambini hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e dei Carabinieri in transito che sono intervenuti bloccando l’indagato e sequestrando il coltellino, rinvenuto in una delle sue tasche.

Il ferito è stato portato al pronto soccorso del Policlinico “Umberto I” e medicato per un lieve taglio al braccio e per una contusione alla spalla.

Il 21enne è stato trattenuto in caserma fino all’udienza tenutasi presso le aule del Tribunale in piazzale Clodio, dove il suo arresto è stato convalidato e disposto l’obbligo di presentazione in caserma.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.