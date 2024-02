Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E9 – Evitarsi

22:40 Doc – Nelle tue mani – S3E10 – Il fattore umano

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Creed – Nato per combattere

23:40 Appresso alla musica

00:40 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Rotta balcanica III – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole -EP6384

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:21 Prima di domani

21:20 Dritto e rovescio

00:59 Che fine ha fatto Toto’ baby?

Canale 5

20:01 Tg5

20:40 Striscia la notizia

21:36 Riassunto – terra amara

21:39 Terra Amara – PrimaTv

23:41 Station 19 – PrimaTv

00:32 Tg5

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le iene presentano : inside

00:56 Gioco sporco

01:53 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa League

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:16 Big Bang Theory

21:13 Red Sparrow

23:59 V per Vendetta

Rai 4

20:35 Criminal Minds XIII ep.15

21:22 Hawaii Five-0 S6E18 – Il cacciatore

22:06 Hawaii Five-0 S6E19 – Abbine cura

22:50 Hawaii Five – 0 S6E20 – Furia

23:33 Replicant

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:15 Trappola di cristallo

23:57 Cobra

Rai 5

20:27 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E4 – Assuan

21:14 Claudio Abbado artista di progetto – E1

21:51 Verdi Messa da Requiem – Antonio Pappano

23:22 Rock Legends: Janis Joplin

23:46 Patti Smith Electric Poet

00:50 Rock Legends: The Clash

Rai Movie

21:10 Black Butterfly

22:45 Cell

00:20 Anica – Appuntamento al cinema

00:25 End of Justice: Nessuno è innocente

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S11E8 – Avrò cura di te

21:20 Tali e Quali

23:50 Sognando Parigi

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Cold Blood – Senza pace

23:00 Gola profondissima

00:00 Sesso a quattro zampe

01:10 Ashley Madison: sesso, bugie e tradimenti

Twentyseven

20:01 La signora del West

21:08 Un amore all’altezza

23:00 La famiglia Addams

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Suite francese

22:40 Essere fuoco, l’ideale di Chiara Lubich

23:40 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 In Good Company

23:45 Il cliente

La 5

20:00 UOMINI E DONNE

21:25 Grande fratello

01:21 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:57 I Cesaroni

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 ER: storie incredibili

Cine34

21:04 La collina degli stivali

23:01 Si può fare… amigo

01:04 Dirty love – Amore sporco

Focus

20:09 Cose di questo mondo

21:09 Unearthed – La storia dalle fondamenta

22:56 I grandi enigmi della storia

01:00 Mayday: air disaster – The accident files

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Van Der Valk

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 The Closer

21:14 66-5 – Roxane Bauer avvocata penalista – PrimaTv

23:34 Law & Order: Special Victims Unit

01:20 Law & Order: Unità speciale

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 La prima notte del giudizio

23:15 Final Destination

DMAX

20:15 Operazione N.A.S.

20:40 Final Eight Coppa Italia

23:05 I pionieri dell’oro

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Suffragio Universale Maschile 1912

21:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono. 1590-1643 Alle origini dell’Europa moderna p.1 Un re protestante

22:05 a.C.d.C. Per la fede e per il trono. 1590-1643 Alle origini dell’Europa moderna p.2 L’amore, non la guerra

23:00 Grandi della TV – Corrado su e giù (1968)

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Suffragio Universale Maschile 1912

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

