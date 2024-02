Sono stati momenti di terrore quelli vissuti sabato 10 febbraio 2024 dai passeggeri del volo AT-940 sul Boeing 737-800 della RAM Royal Air Maroc, in rotta da Casablanca (Marocco) a Roma Fiumicino.

Incubo sul volo Casablanca – Roma Fiumicino, l’aereo torna indietro per una perdita di pressione in cabina. Ecco cosa è successo

Mentre era in rotta a FL380 a circa 120 miglia a nord-est di Casablanca, l’equipaggio ha iniziato una discesa di emergenza tornando indietro verso Casablanca a causa della perdita di pressione in cabina. L’aereo è sceso a FL100 stabilizzandosi circa 8 minuti dopo (velocità media di discesa 3500 fpm) ed è tornato a Casablanca per un atterraggio sicuro circa 70 minuti dopo la partenza.

Un Boeing 737-800 sostitutivo targato CN-ROP è arrivato a Roma con un ritardo di circa 4 ore. L’aereo dell’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora a terra circa 54 ore dopo l’atterraggio.

Foto di repertorio