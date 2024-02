I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Venezia insieme ai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato, in flagranza, due uomini di 48 e 53 anni, originari rispettivamente del Perù e di Cuba, insieme a due donne cubane di 48 anni e 37 anni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

I dettagli

L’intervento dei Carabinieri è avvenuto in via dei Chiavari, nel rione Sant’Eustacchio, dove sono stai fermati in flagranza due uomini e due donne senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine, subito dopo essersi impossessati di uno zaino di una turista inglese di 66 anni mentre era occupata alla reception di un hotel del centro nelle fasi di check-in.

Raccolta la denuncia querela della donna, i Carabinieri, d’intesa con la Procura di Roma, hanno arrestato i quattro. Presso le aule di Piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.