Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 febbraio 2024 in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 DietroFestival

21:25 Califano

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1 – Perché Sanremo è Sanremo

00:45 Applausi

01:45 Il caffè

02:40 Che tempo fa

02:45 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E6 – Rissa nel braccio 9-1-1

21:50 9-1-1 Lone Star S3E6 – Gli ATX-Files

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

01:10 Appuntamento al cinema

01:15 RaiNews24

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 In barba a tutto

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In mezz’ora

02:20 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:30 L’India vista da Rossellini – P. 6

02:55 L’India vista da Rossellini – P. 7

Rete 4

20:30 Stasera Italia weekend

21:26 Zona bianca

00:59 The Las Vegas Job

02:41 Tg4 – Ultima ora notte

03:00 Fandango

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Paperissima sprint domenica

21:28 Lo show dei record

00:59 Tg5

01:46 Paperissima sprint domenica-

02:37 Il bello delle donne

03:26 The Baker and the Beauty

Italia 1

20:23 N.C.I.S – Unità Anticrimine

21:11 La Mummia

23:17 Pressing-

00:21 Super Bowl LVIII

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Uozzap Collezione

21:15 Il cliente

23:30 City of Lies – L’ora della verità

01:40 La7 Doc

03:05 L’Aria che Tira – Diario

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Petra

23:15 Quelle brave ragazze

02:00 Lady Killer

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 — Venti

21:14 Shoot’em up – Spara o muori!

23:01 Torque – Circuiti di fuoco

00:45 Supergirl

02:08 Mr. Robot

03:39 Distretto di polizia

Rai 4

20:33 Hudson & Rex S4E6 – Un’operazione esplosiva

21:20 I fiumi di porpora – La serie S1E2

23:02 La settima musa

00:53 Anica appuntamento al cinema

00:56 Total Recall – Atto di forza

Iris

21:12 U-571

23:31 Caccia a Ottobre Rosso

02:04 Burn After Reading – A prova di spia

03:37 L’amante pura

Rai 5

21:17 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E11

22:59 La brava moglie

00:44 Rai News Notte

00:47 Tuttifrutti 2023-2024 Puntata 22

01:13 MAXXI l’Aquila

02:18 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E11 versione ridotta

Rai Movie

21:10 Belle & Sebastien – L’avventura continua

22:50 Il professore cambia scuola

00:40 The Square

Rai Premium

21:20 Il lato oscuro della mia matrigna

22:50 La seduzione dell’inganno

00:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E99

01:05 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E100

01:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E101

02:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E102

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Non è un paese per vecchi

23:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:30 Vite da escort

01:30 La cultura del sesso

Twentyseven

20:01 La signora del West

21:07 Ritorno al futuro

23:23 Animal House

01:22 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Lourdes

23:10 I miracoli di Lourdes

00:35 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Miss Marple – È troppo facile

23:15 Miss Marple: Giochi di prestigio

01:05 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Scritto nelle stelle

22:57 Amici di maria – domenica pomeriggio

01:41 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Grande fratello – striscia i1 lu-ve

Real Time

20:25 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:07 Grand Hotel Excelsior

23:26 Mani di velluto

01:30 La polizia incrimina, la legge assolve

03:08 I caldi amori di una minorenne

Focus

20:09 Segreti nel ghiaccio

21:10 I grandi enigmi della storia – PrimaTv

23:12 Sud America – Gli animali piu’ strani

01:01 Libellule & damigelle – La danza nei cieli

01:56 Universo ai raggi X

02:40 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Vera – Secret Santa

23:05 Tatort Vienna

TOP Crime

20:07 The Closer

21:13 Maigret e Felicie

23:27 Poirot

01:33 Law & Order: Special Victims Unit

02:16 Tgcom24 Breaking News

Italia 2

20:17 The Middle

21:15 Young Sheldon

22:23 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Operazione N.A.S.

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Enrico Giovannini

20:30 Passato e Presente – I Patti Lateranensi

21:10 The Great Debaters – Il potere della parola

23:15 1940: Italia in guerra p.3. Attacco alla Grecia

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – I Patti Lateranensi

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Tgcom24 Breaking News

