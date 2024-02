Giuseppe Ruggiero, zio Peppuccio, è scomparso nel 2011, dal pianoro di Vallauria, una frazione di Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone. Da allora, precisamente dal 15 maggio del 2011, nessuno ha avuto più sue notizie.

Coreno Ausonio. Caso zio Peppuccio, scomparso nel 2011: si indaga su una lettera anonima fatta recapitare alla redazione de Il Messaggero. Svolta nelle indagini?

Una scomparsa su cui ci sono ancora troppe ombre e dubbi: nel corso degli anni ci sono state delle indagini ma nessuna pista ha rivelato la verità intorno al caso. Ora, però, una lettera anonima, giunta alla redazione de Il Messaggero, potrebbe apportare un contributo sostanziale al caso. Il testo è stato consegnato in Procura: saranno gli investigatori a dover accertare la veridicità di quanto affermato nella lettera.

Sulla propria pagina Facebook, l’Associazione di Penelope Lazio Odv, che in tutti questi anni è stata al fianco della famiglia di zio Peppuccio, pubblica questo commento:”Una lettera anonima giunta alla redazione de Il Messaggero di Frosinone apre uno spiraglio di luce nel buio che avvolge la scomparsa di Zio Peppuccio e il dolore della sua famiglia da oltre 11 anni. Ovviamente la lettera è stata consegnata in Procura ed è al vaglio degli investigatori. Mercoledì mattina il legale della famiglia e Consigliere Regionale dell’ Associazione Penélope Lazio ODV Avv.Emanuela Di Marco sarà ricevuta in Procura a Cassino. Penelope sempre presente in questi anni per cercare la verità.”

Seguiranno aggiornamenti sul caso.

Foto dalla pagina Facebook di Penelope Lazio Odv