Un altro, l’ennesimo mistero irrisolto che ruota attorno alle persone scomparse. Giuseppe Ruggiero (detto Peppuccio) è scomparso esattamente 11 anni fa: il 15 maggio del 2011. Da allora, si sono perse le tracce dell’uomo di Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone. Oggi, Chi l’ha visto? pubblica un post sui social per cercare ulteriori informazioni, nella speranza di un suo ritrovamento.

Identikit e scomparsa di Giusepep Ruggiero da Coreno Ausonio

Giuseppe Ruggiero, 83 anni, domenica 15 maggio 2011 verso le 13, è andato con la sua motocicletta da Coreno Ausonio (Frosinone) a Vallauria per recarsi, come ha detto ai familiari e ai suoi compaesani incontrati lungo il tragitto, in località “Tre Pozzi” nel comune di Castelforte (Latina). E’ stato visto salire con la sua motocicletta lungo la strada che porta al monumento per la pace sito a Marinaranne e ha assistito alla commemorazione per i caduti in guerra. E’ stato visto passeggiare nei pressi di un rifugio.

La sera non è tornato a casa e la famiglia ha iniziato a cercarlo. La sua moto è stata ritrovata a Vallauria verso le 20, ma di lui nessuna traccia.

Che cosa è successo a zio Peppuccio? Il #15maggio 2011 Giuseppe Ruggiero è uscito con la sua motocicletta per partecipare alla Marcia della Pace e non è più tornato. Oggi giornata di eventi per ricordarlo a #CorenoAusonio #Frosinone.#chilhavisto→ https://t.co/GkPuClubtW pic.twitter.com/YhlOG3CZoy — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 15, 2022



Fonte