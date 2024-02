Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Prima Festival

20:40 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

23:50 TG1 Sera

23:52 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

01:30 Viva Rai 2…Viva Sanremo!

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S4E9 – Un conto in sospeso

22:04 F.B.I. S4E10 – Adottato

22:55 F.B.I. S4E11 – Un dolore

23:35 F.B.I. S4E12 – Sotto pressione

00:20 Assediati in casa

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Dolci di lusso – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre – Le mosse

20:50 Un posto al sole – EP6380

21:20 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:22 Stasera Italia weekend

21:20 Quarto grado

00:54 The Equalizer

01:40 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:39 RIASSUNTO – TERRA AMARA

21:42 Terra Amara – PrimaTv

23:32 Tg5

00:16 Napoli velata

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 22 minutes

23:02 Gold – La grande truffa

01:14 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Vajont – La diga del disonore

23:20 C’era una volta… Il Novecento

01:00 Tg La7

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Balla coi lupi (ext. vers.)

00:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:16 Big Bang Theory

21:14 Hellboy: The Golden Army

23:28 Le belve

01:53 Supergirl

Rai 4

20:36 Criminal Minds XIII ep.11

21:20 Replicant

22:57 Cyborg

00:22 Anica appuntamento al cinema

00:26 Wonderland pt.19

Iris

20:17 Walker Texas Ranger

21:11 Psycho

23:13 L’inganno

00:58 Amicizia a rischio

Rai 5

20:23 Under Italy: I sotterranei di Bologna – S2E3

21:14 Opera – Il Tabarro

22:15 Opera – Castello del principe Barbablù

23:30 Save the Date 2023-2024 – Puntata 16

23:58 Rock Legends: Stevie Wonder

00:22 Talking Heads in concerto – Prima Parte

Rai Movie

21:10 Cleopatra

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

00:35 Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba

Rai Premium

20:25 Don Matteo – S10E26 – Nei secoli fedele

21:20 Non ti pago

23:15 Doc – Nelle tue mani – S3E7 – Fantasmi

00:15 Doc – Nelle tue mani – S3E8 – Salto nel buio

01:15 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 L’educazione sentimentale di Eugenie

23:05 Le avventure amorose di Madame Tellier

00:45 XXX – Un mestiere a luci rosse

Twentyseven

20:11 La signora del West

21:07 Il laureato

23:10 American graffiti

01:06 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 The Express

23:05 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 ArtBox

La 5

20:00 UOMINI E DONNE

21:25 Conta su di me

23:24 UOMINI E DONNE

00:39 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

23:00 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:04 Delitto in Formula Uno

22:59 La poliziotta a New York

00:48 La dottoressa sotto il lenzuolo

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:10 Segreti sotto la sabbia – PrimaTv

21:56 Secrets in the jungle – Strane scoperte nel profondo della giungla

22:42 Il tramonto dell’antico regno d’egitto

00:27 Indagini ad alta quota

01:16 Tg5 start

01:20 E-Planet

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Alexandra

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:17 The Closer

21:12 Chicago P.D.

22:51 Law & Order: Special Victims Unit

00:34 66-5 – Roxane Bauer avvocata penalista

Italia 2

20:21 Due uomini e 1/2

21:15 La cosa

23:15 La notte del giudizio – Election year

01:22 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 Il treno del ricordo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Il giorno del ricordo

20:35 Passato e Presente – La questione Adriatica dalle Foibe all’Esodo

21:10 Domani accadrà

22:35 Cesare Battisti-l’ultima fotografia

23:35 Storie sospette – Luigi Tenco

00:05 Rai News Notte

00:10 Il treno del ricordo

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Grande Fratello Rewind

