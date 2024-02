Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Prima Festival

20:40 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

23:50 TG1 Sera

23:52 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Assassinio sull’Orient Express

23:20 Vicolo cieco

01:00 Il meglio di Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Funambolo – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre – Le mosse

20:50 Un posto al sole – EP6379

21:20 Lansky

23:25 Ossi di Seppia – Il rumore della memoria – Wojtyla, il senso della fede EP13

23:45 Ossi di Seppia – Il rumore della memoria – Le dimissioni di Ratzinger

Rete 4

20:21 Prima di domani

21:25 Dritto e rovescio

00:53 La caduta degli dei

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Riassunto – terra amara

21:38 Terra Amara – PrimaTv

23:42 Tg5

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Ghost In The Shell

23:28 La fuga dell’assassino

01:12 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita – Special

23:30 Platoon

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Cani sciolti

23:30 Pain & Gain – Muscoli e denaro

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Il delitto di Avetrana

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:17 Big Bang Theory

21:12 Le belve

23:45 Fighting

01:44 Supergirl

Rai 4

20:35 Criminal Minds XIII ep.10

21:19 Hawaii Five 0 S6E15 – Il buon soldato

22:02 Hawaii Five-0 S6E16 – Il ragionevole dubbio

22:46 Hawaii Five-0 S6E17 – Risorse

23:28 Lionheart – Scommessa vincente

01:17 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:18 Walker Texas Ranger

21:12 Resa dei conti a Little Tokyo

22:45 Free Fall – Caduta libera

00:21 Master Spy – Una spia per amico

Rai 5

20:21 Under Italy: I sotterranei di Orvieto – S2E2

21:14 Concerto di Capodanno La Fenice 2024

23:06 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

00:08 Rock Legends: Eagles

00:30 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte

Rai Movie

21:10 Criminal

23:00 Red Dust

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Nowhere Boy

Rai Premium

20:25 Don Matteo – S10E24 – L’ultimo giro di giostra

21:20 La mia casa è piena di specchi

23:45 Maria Teresa – S3E1

01:45 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Machete Kills

23:20 Gola profondissima

00:30 Camgirls Made in Italy

01:20 Il porno messo a nudo

Twentyseven

20:09 La signora del West

21:06 American graffiti

23:09 Scandalo al sole

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La vita nascosta – Hidden Life

23:55 Un sorriso di pace – Bachelet

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 L’uomo della pioggia

23:50 La Duchessa

La 5

20:01 UOMINI E DONNE

21:25 Honey 2

23:28 UOMINI E DONNE

00:50 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 ER: storie incredibili

Cine34

21:05 Delitto sull’autostrada

22:52 La poliziotta della squadra del buon costume

00:36 Il ginecologo della mutua

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:10 Big, bigger,biggest – PrimaTv

21:59 Big, bigger, biggest

22:53 I grandi enigmi della storia

00:44 Indagini ad alta quota

01:33 Universo ai raggi X

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Van Der Valk

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:19 The Closer

21:11 66-5 – Roxane Bauer avvocata penalista – PrimaTv

23:16 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 La notte del giudizio – Election year

23:21 Young Sheldon

00:29 Bob Hearts Abishola

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il treno del ricordo

20:15 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Indira Gandhi Madre India

21:10 a.C.d.C. I soldati di Dio. L’assedio di Malta p.1

22:10 a.C.d.C. I soldati di Dio. L’assedio di Malta p.2

23:05 Il treno del ricordo

23:10 Grandi della TV – Sanremo 1964

00:05 Rai News Notte

00:10 Il treno del ricordo

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Foto di repertorio