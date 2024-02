Poco dopo le ore 16:00 di oggi, 8 febbraio 2024, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino verso Napoli, si circola temporaneamente su una corsia e si registrano 8 km di coda verso Napoli a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 611.

A1, mezzo pesante in fiamme tra Anagni e Ferentino: traffico in tilt dalle 16:00 di oggi. La situazione

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il soccorso meccanico, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Colleferro e percorrere la Strada Statale 6 Casilina verso Ferentino dove riprendere l’A1 verso Napoli.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Gli aggiornamenti dai Vigili del Fuoco

Alle ore 14.50 circa su segnalazione pervenuta al NUE i vigili del fuoco della Sede Centrale di Frosinone e del distaccamento di Fiuggi sono intervenuti in A1 per incendio autocarro, trasportante collettame.

Uomini e mezzi VF sono stati impegnati nello spegnimento e successive operazioni di smassamento.

Attualmente l’ autostrada risulta parzialmente chiusa per consentire la messa in sicurezza del mezzo coinvolto e la bonifica della carreggiata. Non si segnalano feriti. Presente sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di propria competenza.

Foto da Autostrade per l’Italia