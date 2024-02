Anagni, cade da impalcatura e muore: domani i funerali

Tragedia ad Anagni nel primo pomeriggio di ieri, 6 febbraio 2024: un uomo di 66 anni, Bruno Previdero, è deceduto in seguito ad un terribile incidente domestico.

Tragedia ad Anagni, precipita da impalcatura: muore un 66enne

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava eseguendo dei lavori sul tetto della sua abitazione lungo via Anticolana quando, per cause ancora da appurare, è precipitato dall’impalcatura.

Nonostante l’intervento dell’eliambulanza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118; ripercussioni anche sul traffico.

Domani l’ultimo saluto ad Anagni

L’ultimo saluto al pensionato si terrà ad Anagni domani, 8 febbraio 2024, presso la Chiesa di San Giuseppe ad Osteria della Fontana, alle ore 15:00.

Le più sentite condoglianze anche da parte della nostra Redazione.

Foto di repertorio