Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c'è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera,7 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Prima Festival

20:40 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

23:50 TG1 Sera

23:52 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S20E10 – Gioco di squadra

22:05 N.C.I.S. Hawai’i S2E10 – Gioco di squadra

22:50 N.C.I.S. Los Angeles S14E10 – Gioco di squadra

23:35 L’amore non si sa

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Roma! – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre – Le mosse

20:50 Un posto al sole – EP6378

21:20 Speciale Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:21 Prima di domani

21:25 Fuori dal coro

00:53 In the Blood

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Riassunto – terra amara

21:38 Terra Amara – PrimaTv

23:36 Tg5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Bus 657

23:13 Getaway – Via di fuga

00:52 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grandi battaglie

23:20 D-Day il giorno più lungo

01:15 Tg La7

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Trappola in alto mare

23:30 Trappola sulle Montagne Rocciose

01:25 Belly of the Beast – Ultima missione

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Prometheus

00:05 Casamonica – Le mani su Roma

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:11 Fighting

23:18 Blackhat

Rai 4

20:36 Criminal Minds XIII ep.9

21:22 Pound of flesh

23:05 Until Death

00:55 Narcos: Mexico S2E5 L’Organizzazione Arellano Félix

01:55 Narcos: Mexico S2E6 L’investitura

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 J. Edgar

23:45 La notte brava del soldato Jonathan

01:39 Superman

Rai 5

20:16 Under Italy: I sotterranei di Trieste – S2E1

21:14 Fiori su tela

22:01 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2

22:45 Rock Legends: Velvet Underground

23:09 Damon Albarn, una storia Pop

00:02 Queen – Rock the World

Rai Movie

21:09 The Wolf of Wall Street

00:08 Movie Mag

00:35 Mi chiamo Sam

Rai Premium

20:25 Don Matteo – S10E22 – Resurrezione

21:20 Gli Omicidi del Lago S1E5 – La ragazza dal vestito rosso

22:55 Crociere di nozze – Liguria

00:30 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Killer Mountain

23:05 Il fiore della passione

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:06 Scandalo al sole

23:12 Vacanze romane

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il diavolo alle 4

23:15 Guerra e Pace

23:35 Una notte con la regina

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple – Polvere negli occhi

23:20 Miss Marple – Nemesi

La 5

20:01 UOMINI E DONNE

21:25 Gli anni dei ricordi

23:30 UOMINI E DONNE

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 La clinica del pus

Cine34

21:06 Delitto al ristorante cinese

23:00 La poliziotta fa carriera

00:49 La professoressa di scienze naturali

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:10 Sud America – Gli animali piu’ strani

23:42 Segreti nel ghiaccio

01:18 Universo ai raggi X

Giallo

21:10 Shetland

23:20 L’ispettore Gently

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:11 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

21:56 Law & Order: Unita’ speciale – PrimaTv

22:49 Law & Order: Special Victims Unit

00:30 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Young Sheldon

22:22 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:15 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: SOS miniere

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi ragazzi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Wounded Knee 1973 il ritorno dei Pellerossa

21:10 Steinbeck e il Vietnam in guerra

22:10 Io ricordo

23:40 a.C.d.C. Marchfeld 1278. La battaglia per l’Europa

00:40 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

