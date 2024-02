Roma, maxi operazione antidroga in molti quartieri: 15 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga, dai quartieri del centro alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 15 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti; un chilo di hashish, 175 g di cocaina, 1 g di crack e circa 2.000 euro in contanti.

Roma, maxi operazione antidroga: 15 arresti, setacciati i quartieri del centro e delle periferie

Nel quartiere Nuovo Salario, un 42enne originario della provincia di Verona è stato fermato e notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, alla guida di un’utilitaria e, una volta fermato in via Ezio Pinza al termine di un controllo, è stato trovato in possesso di circa 15g di cocaina e 790 euro in contanti.

Poco più tardi, sempre nel quartiere Nuovo Salario, i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino hanno fermato d’iniziativa un 49enne romano, già noto alle forze dell’ordine che a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina e circa 260 euro, che sono stati sequestratati, poiché ritenuti provento di pregressa attività illecita.

In via Manin angolo piazza dei Cinquecento, un 32enne egiziano è stato notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante mentre camminava a piedi con atteggiamento sospetto. Quando i militari hanno deciso di fermalo per un controllo, il 32enne per sfuggire all’identificazione ha tentato di darsi alla fuga a piedi me è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di cica 14 g di hashish.

Nel quartiere San Lorenzo, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno sorpreso un romano di 21 anni, già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, mentre cedeva a due italiani una dose di hashish. Sottoposto a controllo i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 1,5 g di hashish e circa 186 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Qualche ora dopo, sempre i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno notato presso il parco dei Caduti 19 Luglio 1973 un cittadino di 25 anni, originario della Guinea, già noto alle forze dell’orine, mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente straniero che, è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Roma. Occultati, dietro la panchina dove il 25enne era seduto, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sei dosi di hashish, pronte per essere vendute.

Nel quartiere Garbatella, in piazzale 12 Ottobre 1492, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno sorpreso e arrestato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, notato mentre cedeva in cambio di denaro, un involucro contenente sostanza stupefacente ad uno straniero. Bloccato e perquisito, il 26enne è stato trovato in possesso di circa 3 g di cocaina, una bustina contenente circa 7 g di hashish e 75 euro circa in contanti.

In via Cassia, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 20enne originario dell’Ecuador e un minore italiano, poiché, fermati per un controllo d’iniziativa, sono stati trovati in possesso di 29 dosi di cocaina e 202 g di hashish.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, questa volta in via Eligio Possenti, al termine di un’attività info-investigativa hanno arrestato in flagranza una donna romana di 27 anni che, a seguito di perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 26 dosi di cocaina, quasi 1 KG di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

In via Giorgio Morandi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante hanno sorpreso un tunisino di 31 anni mentre cedeva una dose di crack in cambio di 20 euro ad un acquirente italiano che è stato segnalato alla Prefettura di Roma, poiché assuntore di sostanze stupefacenti. Un controllo più approfondito ha permesso a Carabinieri di rinvenire e sequestrare nella disponibilità del tunisino una dose di cocaina e 200 euro circa ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un romano di 24 anni e un tunisino di 19 anni, notati dai militari a seguito di un servizio di osservazione a distanza, cedere in diverse occasioni sostanze stupefacenti prelevate da un vano adibito a contatore del gas.

Immediatamente bloccati, a seguito di un controllo più approfondito anche nel luogo di occultamento della droga, i Carabinieri hanno rinvenuto 31 dosi di cocaina, oltre a 160 euro.

Infine, nel quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Stazione di Roma Bella Monaca in poche ore hanno arrestato tre persone, nel primo caso, in via Camassei, un cittadino tunisino di 18 anni e un cittadino romano di 37 anni, sono stati sorpresi subito dopo aver ceduto dietro corrispettivo di 20 euro, un involucro di cocaina ad un acquirente che, è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre i due a seguito di perquisizione personale sono stati trovati in possesso di ulteriori 2 g circa della medesima sostanza e di circa 160 euro, mentre in via dell’Archeologia, gli stessi Carabinieri hanno sorpreso un tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, con 21 involucri di hashish e lo hanno arrestato.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.