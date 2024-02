I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati hanno arrestato un 41enne e un 46enne, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Fuga spericolata a Tor Bella Monaca con incidente: arrestati due uomini

La scorsa notte, a Tor Bella Monaca in via Fossati, i Carabinieri hanno notato due uomini sospetti a bordo di un furgone che, nonostante l’alt imposto, hanno tentato la fuga a forte velocità, andando ad impattare contro un altro autoveicolo in transito.

Dopo la collisione, i soggetti hanno continuato la fuga a piedi ma sono stati bloccati dai Carabinieri. I due uomini sono stati trovati in possesso di chiavi e grimaldelli atti allo scasso.

Ulteriori accertamenti hanno rilevato che il furgone su cui si trovavano era stato denunciato rubato qualche giorno prima alla Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca.

I Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato i due uomini e li hanno accompagnati presso le aule del Tribunale di Roma dove il loro arresto è stato convalidato.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

