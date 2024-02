Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Prima Festival

20:40 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

23:50 TG1 Sera

23:52 Sanremo 2024 – 74° Festival della Canzone Italiana

01:30 Viva Rai 2…Viva Sanremo!

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

23:50 Left Behind – La profezia

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Trent’anni senza giustizia – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre – Le mosse

20:50 Un posto al sole – EP6377

21:20 Smetto quando voglio

23:10 Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice

Rete 4

20:21 Prima di domani

21:25 E’ sempre Cartabianca

00:53 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:42 In vacanza su Marte

23:35 X-Style

00:08 Tg5

00:50 Made in Italy

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene

01:06 Brooklyn Nine-Nine

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Revenant – Redivivo

00:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Io, Robot

23:35 Casamonica – Le mani su Roma

20 — Venti

20:16 Big Bang Theory

21:13 Blackhat

23:46 L’ultima discesa

Rai 4

20:37 Criminal Minds XIII ep.8

21:19 Maximum risk

22:59 Wonderland

23:37 Black and Blue – La legge dei più forti

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:12 Il vendicatore del Texas

22:50 Cavalca vaquero!

00:37 Welcome Home, Roscoe Jenkins

Rai 5

20:13 Under Italy – S1E8

21:14 La brava moglie

23:01 Rock Legends: Elton John

23:25 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

00:20 U2 Live in London

Rai Movie

21:10 Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba

22:50 Papillon

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 The Idol

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S10E20 – L’inganno

21:20 Maria Teresa – S3E1

23:25 Gli Omicidi del Lago S1E4 – La sposa

00:50 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 We were soldiers – Fino all’ultimo uomo

23:40 Ma mère

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:06 Vacanze romane

23:19 7 spose per 7 fratelli

01:12 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Lawrence d’Arabia

00:40 Retroscena

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

La 5

21:25 Grande fratello

01:35 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:53 I Cesaroni

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento Hotel

23:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Squadra antiscippo

22:54 La signora gioca bene a scopa?

00:38 Dove vai tutta nuda?

Focus

20:15 Cose di questo mondo

21:10 Natura fantastica (e dove trovarla) – PrimaTv

22:05 Cina: Antico Regno Naturale

23:06 Segreti sotto la sabbia

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Shetland

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 FBI: Most Wanted

22:55 Law & Order: Special Victims Unit

00:37 C.S.I. Miami

Italia 2

20:02 Due uomini e 1/2

21:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

23:12 Shameless

01:29 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’attentato di Sarajevo

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – 1917 – 1918 Gli assi del volo

22:05 Gli esploratori. Roald-Amundsen pt.2

23:05 Grandi disastri 10 errori fatali: Boeing 737 Max

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – L’attentato di Sarajevo

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

