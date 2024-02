Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Prima Festival

20:45 Affari tuoi

21:30 Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E5 – Stress sociale

21:50 9-1-1 Lone Star S3E5 – Assistenza all’infanzia

22:45 La Domenica Sportiva

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 In barba a tutto

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:30 Stasera Italia weekend

21:26 Zona bianca

00:57 Ordinary Love

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Paperissima sprint domenica-

21:27 Lo show dei record

00:48 Tg5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Barry Seal – Una storia americana

23:47 Pressing

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 La Duchessa

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Petra

23:10 Quelle brave ragazze

NOVE

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 — Venti

21:13 The Doorman

23:04 Kickboxer: Retaliation

Rai 4

20:31 Hudson e Rex S3E12 – Cane di punta

21:20 I fiumi di porpora – La serie S1E1

22:57 Bull

00:24 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Jane Eyre

23:20 Seduzione pericolosa

Rai 5

20:21 Abbado alla Scala

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E10

23:00 The Most Beautiful Day – Il giorno più bello

00:49 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Mia e il leone bianco

22:50 Sempre amici

00:55 Licorice Pizza

Rai Premium

21:20 Doppio ricatto, doppio inganno

22:55 La doppia vita di mio marito

00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E94

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Snitch – l’infiltrato

23:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:30 Il porno messo a nudo

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:06 Cantando sotto la pioggia

23:00 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Una notte con la regina

23:05 Abe

00:25 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Miss Marple – Verso l’ora zero

23:15 Miss Marple – Le due verità

La 5

21:10 Le mie nozze country

22:58 Amici di maria – domenica pomeriggio

Real Time

20:25 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:07 7 chili in 7 giorni

23:38 Perdiamoci di vista

01:48 Tutto molto bello

Focus

20:16 Segreti nel ghiaccio – PrimaTv

21:11 I grandi enigmi della storia – PrimaTv

23:01 Frozen planet – Incanto di ghiaccio

00:58 David Attenborough – Luci sul pianeta

Giallo

21:10 Omicidi a Sandhamn

23:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:17 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 Maigret e il pazzo di Sainte Clotilde

23:00 Poirot

Italia 2

20:18 The Middle

21:15 Young Sheldon

22:20 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:17 The Bay

DMAX

20:30 Border Control Italia

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Operazione N.A.S.

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Carlo Alberto Pinelli

20:30 Passato e Presente – L’incontro di Jalta

21:10 Il caso Mattei

22:55 Inferno nei mari – L’ira di Hitler

23:45 Telemaco – Garibaldi e Anita L’ultima fuga

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

