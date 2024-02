Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg 1

20:35 Prima Festival

20:45 Affari Tuoi

21:25 Tali e Quali

23:55 Tg1

Rai 2

19:40 Squadra Speciale Cobra 11 s.19×12

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 FBI 5×20 1a tv

22:10 FBI International 2×19 1a tv

23:00 Tg2 Dossier

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:15 Chesarà

21:45 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui

23:55 TG 3 Mondo

Canale 5

18:45 Avanti Un Altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia la Notizia

21:30 C’è Posta per te

1:00 Tg1

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 9×22

20:30 NCIS 6×02

21:25 Spirt – Il ribelle 1a tv

23:00 Tom & Jerry 1a tv

Rete 4

19:45 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia Weekend

21:30 Bomber

23:35 Il rapporto Pelican

La7

17:05 Eden – Un pianeta da salvare

20:00 TgLa7

20:35 In Altre Parole

23:15 Uozzap

1:00 Tg La7

Tv8 (Sky 125)

18:30 Bruno Barbieri – 4 hotel 4×05

19:55 Alessandro Borghese – 4 ristoranti 8×12 + 7×11

22:20 Bruno Barbieri – 4 hotel 2×02

23:35Alessandro Borghese – 4 ristoranti 3×10

Nove (Sky 149)

20:05 I migliori fratelli di Crozza

21:30 La vera storia della Uno Bianca

Quali sono le serie Tv stasera in Tv 3 febbraio 2024

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Doc 3×07-08

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 3×07-08 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Rosewood 1×01-02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Fringe

(ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Poirot 1×01-12

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Real Time (ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:25 Il dottor Alì 1×23

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 True Detective 4×03

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Call the midwife – L’amore e la vita 9×07-08 1a Tv

(ch. 112) ore 21:15 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Capitaine Marleau 1×15

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:11 Kickboxer Retaliation

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:21 Black and Blue – La legge dei più forti

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Out of time

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Il principe abusivo

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Il fiore della passione



TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Scuola di Polizia 4 Cittadini in guardia

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Inga Lindstrom – Il rsegreto del Nordquist

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:15 La moglie in vacanza l’amante in città

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 The Bay

I Film su Sky in prima serata

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Allied – Un’ombra nascosta

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Felicità

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Bumblebee

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Piccoli Brividi

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Quella sporca ultima meta

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Witness il testimone

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 L’isola delle coppie

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il sacrificio del cervo sacro

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Lo stagista inaspettato

Show, Sport e documentari: cosa c’è oggi in tv?