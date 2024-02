Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Lucio Battisti, numero uno – TechetecheShow

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S5E20 – Dinamiche sospette

22:08 The Rookie S5E21 – Copertura rischiosa

22:57 The Rookie S5E22 – Sotto assedio

23:40 A Tutto Campo

Rai 3

20:00 Blob

20:20 I bambini di Auschwitz – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6375

21:20 Il ritratto del Duca

23:05 Medea in tour

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Parlamento Magazine

Rete 4

20:23 Prima di domani

21:25 Quarto grado

00:54 The Equalizer

Canale 5

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:34 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.-

01:00 Tg5

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 John Rambo

23:03 Fire with Fire

00:49 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Cucine da incubo Italia

23:55 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:18 Big Bang Theory

21:11 Operazione U.N.C.L.E.

23:21 King Arthur

Rai 4

20:36 Criminal Minds XIII ep.6

21:21 Copshop – Scontro a fuoco

23:06 The Gunman

00:56 Wonderland pt.18

01:24 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:12 Seven

23:36 Trainspotting

01:17 La guerra dei bottoni

Rai 5

20:19 Under Italy – S1E6

21:17 Don Carlo (Teatro alla Scala – Abbado)

00:59 Save the Date 2023-2024 – Puntata 15

01:31 Rock Legends: Eagles

Rai Movie

21:10 Sempre amici

23:10 Chi ha incastrato Roger Rabbit

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S10E16 – La vita è un film

21:20 La Storia – S1E7

22:20 La Storia – S1E8

23:15 Doc – Nelle tue mani – S3E5 – Il beneficio del dubbio

00:15 Doc – Nelle tue mani – S3E6 – La vela

01:15 Storie italiane

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Ma mère

23:00 Tre donne immorali?

Twentyseven

20:07 La signora del West

21:04 Alaska

23:02 Last Vegas

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Benvenuti… ma non troppo

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:05 UOMINI E DONNE

21:25 Una ragazza speciale

23:13 UOMINI E DONNE

00:31 X-Style

01:01 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Ti presento un amico

22:54 L’agenzia dei bugiardi

00:54 Campagnola bella

Focus

20:16 Cose di questo mondo

21:10 Segreti sotto la sabbia – PrimaTv

22:46 La citta’ perduta del faraone dimenticato

23:44 Le megastrutture delle antiche civilta’

00:44 Myday: Air Disaster – The accident files

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Alexandra

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:19 Cold Case – Delitti irrisolti

21:10 Chicago P.D.

22:47 Law & Order: Special Victims Unit

00:28 66-5 – Roxane Bauer avvocata penalista

Italia 2

20:20 Due uomini e 1/2

21:15 Cell 213 – La dannazione

23:18 Anarchia – La notte del giudizio

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Paolo Caccia Dominioni. Dovere e onore

21:10 Inferno nei mari – L’ira di Hitler

22:00 Antoine il fortunato, una vita tra due Imperi

22:55 Olocausto, ipotesi su Simone Weil

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

