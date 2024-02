DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ENOTURISTICHE E OLEOTURISTICHE

L’Assessore Righini presenta a Marino la legge regionale n°14 del 27/10/23.

Disciplina delle attività enoturistiche ed oleoturistiche a Marino: i dettagli e le dichiarazioni

Il prossimo 7 febbraio, presso l’Aula consiliare di Palazzo Colonna, si terrà l’evento di presentazione della Legge Regionale 14 del 27 ottobre 2023, avente ad oggetto la ‘Disciplina delle attività enoturistiche ed oleoturistiche’ promossa dall’Assessore della Regione Lazio, On. Giancarlo Righini, con la partecipazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Roberto Aleandri, e del Commissario Straordinario di ARSIAL Massimiliano Raffa.

“Marino è da sempre una Città rinomata per la sua secolare tradizione legata al vino – dichiara l’Assessore alle attività produttive Rinaldo Mastantuono – non c’è dunque scenario migliore di questo per presentare una legge che avrà un grande impatto su tutte le attività legate al settore eno e oleo turistico. Raccontare un territorio attraverso la ricchezza delle sue eccellenze per dare valore alle tradizioni e creare processi virtuosi unendo turismo e attività produttive”.

“La promozione del territorio è un obiettivo prioritario per la nostra Amministrazione – prosegue il Sindaco Stefano Cecchi – e siamo molto contenti di poter ospitare qui a Marino l’Assessore Giancarlo Righini per la presentazione delle novità introdotte con questa legge. Un’occasione di confronto che offre un’opportunità di crescita e sviluppo attraverso la conoscenza degli strumenti messi a disposizione anche dalla Regione Lazio”.

Maggiori info nella locandina in evidenza