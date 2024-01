Netflix continua a scegliere il nostro territorio: riprese non solo a Valmontone, ma anche a Marino. Proprio il noto comune dei Castelli Romani, infatti, è diventato il set della nuova serie tv ispirata al terribile caso di cronaca nera del Mostro di Firenze.

La serie è diretta dal regista Sollima e ne dà notizia la stessa Amministrazione Comunale sulla propria pagina Facebook.

“Ciak, si gira”: a Marino in corso le riprese della nuova serie Netflix sul Mostro di Firenze

“In corso le riprese per la nuova serie tv sul Mostro di Firenze del regista Sollima.

Sono in corso nel centro storico di Marino le riprese cinematografiche per la serie tv Netflix “Il Mostro”, che riaccende i riflettori sulle tremende vicende del serial killer fiorentino noto alle cronache come il Mostro di Firenze. La serie è diretta da Stefano Sollima, regista e sceneggiatore conosciuto soprattutto per le sue serie televisive e film di successo come ‘Romanzo Criminale’, ‘Gomorra’ e ‘Suburra’.

Queste le parole del Sindaco Stefano Cecchi: “È con vero piacere che la città di Marino ospita ancora una volta riprese cinematografiche; è stata infatti scelta come set per alcune scene di una serie televisiva. Ringrazio la produzione e il regista Stefano Sollima che ho avuto il piacere di incontrare sul set e al quale rinnovo le mie congratulazioni per il suo lavoro”: è quanto si legge dalla pagina Facebook del Comune di Marino.

