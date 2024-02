Maxi rissa al Pigneto nella serata di ieri, 31 gennaio 2024: accoltellato un 15enne, ecco una prima ricostruzione dei fatti.

Il 15enne è stato ferito in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita: è quanto afferma l’Adnkronos. Intervenuti sul posto diversi agenti della Polizia, che avrebbero rintracciato anche il presunto aggressore, un altro ragazzo rimasto ferito e soccorso.

Da una prima ricostruzione, i partecipanti alla rissa vicino alla fermata metro sarebbero stati circa una decina: accertamenti in corso per rintracciarli. Potrebbero seguire aggiornamenti.

