Sono bastate alcune immagini sfocate agli investigatori della Polizia di Stato per indirizzare le indagini tese ad individuare il responsabile di una rapina, avvenuta in zona Pigneto.

Ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma, a carico di un 37enne gravemente indiziato di aver rapinato una donna al Pigneto

Il fatto risale a metà dello scorso settembre: una ragazza, in quel momento in macchina da sola nel traffico, è stata afferrata al collo da un uomo che, dopo averla bloccata, prima le ha rubato la borsa e poi ha tentato di strapparle di dosso una collana, creando in lei un forte stato di agitazione e di paura.

Le indagini sono state condotte fin da subito dagli investigatori del commissariato Porta Maggiore, i quali, visionando le immagini, seppur non perfette, delle videosorveglianze, grazie alla loro conoscenza del territorio, sono riusciti ad individuare nell’odierno indagato il presunto autore.

Acquisiti ulteriori elementi investigativi, tra cui alcune testimonianze dirette, la Procura di Roma, che ha coordinato le indagini, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare a carico del 37enne.

L’uomo, in poco tempo, è stato rintracciato dagli stessi agenti del commissariato Porta Maggiore e, dopo gli atti di rito, è stato accompagnato in carcere a disposizione della Magistratura.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Segui il canale Casilina News su WhatsApp per restare aggiornato su tutte le novità: https://whatsapp.com/channel/0029VaDO6JhGOj9ulKYaCj1E