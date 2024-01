Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 La lunga notte – La caduta del Duce S1E5

22:30 La lunga notte – La caduta del Duce S1E6

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Swarm – Il quinto giorno S1E7

22:15 The Swarm – Il quinto giorno S1E8

23:05 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:25 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 31/01/2024

20:20 Un immigrato modello – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6373

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:23 Prima di domani

21:25 Fuori dal coro

00:56 Terapia mortale

Canale 5

20:01 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:35 I fantastici 5 – PrimaTv

23:41 L’ultima gara

Italia 1

20:22 NCIS – Unità Anticrimine

21:12 Safe House – Nessuno è al sicuro

23:27 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata Particolare

23:25 La7 Doc

00:25 Tg La7

00:35 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Matrimonio a 4 mani

23:25 Dirty Dancing – Balli proibiti

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Ex

23:45 Nove Comedy Club

01:25 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:18 Big Bang Theory

21:11 Warcraft – L’inizio

23:26 Attacco al potere

01:33 Supergirl

Rai 4

20:37 Criminal Minds XIII ep.4

21:20 Delitti in Paradiso S12E7 – Una cruda verità

22:19 Delitti in Paradiso S12E8 – La musica nel sangue

23:21 Stuber – Autista d’assalto

00:55 La Unidad S3E3

Iris

20:19 Walker Texas Ranger

21:12 Il texano dagli occhi di ghiaccio

23:49 Fino a prova contraria

Rai 5

20:18 Under Italy – S1E4

21:15 Art Night Puntata 8 – Nello studio di Mondrian

22:11 Appresso alla musica – Puntata del 25/01/2024

23:04 James Cameron – Viaggio nella fantascienza – S1E1

23:47 Sting Live At Chambord

Rai Movie

21:05 Licorice Pizza

23:20 Movie Mag

23:45 Quando hai 17 anni

01:40 We are Your Friends

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S10E12 – Liberi dal male

21:20 Gli Omicidi del Lago S1E4 – La sposa

22:45 La Nave dei Sogni – Bahamas

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 L’urlo della Terra

23:00 Casa di piacere

00:35 Il porno messo a nudo

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:05 The Blues Brothers

23:28 Un piano perfetto

01:20 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Bobby Jones – Il genio del golf

23:10 Guerra e Pace

23:30 Don Bosco

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Un colpo perfetto

23:35 Donnie Darko

La 5

20:06 UOMINI E DONNE

21:25 L’amore all’improvviso – Larry Crowne

23:16 UOMINI E DONNE

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:25 La clinica del pus

Cine34

21:06 Matrimonio alle Bahamas

22:51 Com’è bello far l’amore

00:42 Prestazione straordinaria

Focus

20:14 Cose di questo mondo

21:10 Frozen planet – Incanto di ghiaccio

23:08 Auschwitz – One day

00:06 Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank

Giallo

21:10 Shetland

23:20 L’ispettore Gently

00:55 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:17 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 East New York – PrimaTv

23:42 Law & Order: Special Victims Unit

01:24 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:21 Due uomini e 1/2

21:15 Young Sheldon

22:24 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:20 Naruto Shippuden – PrimaTv

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: SOS miniere

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi ragazzi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La radio e il fascismo

21:10 Grandi disastri 10 errori fatali: Boeing 737 Max

22:05 La croce e la svastica

23:50 I dimenticati di Sachsenhausen

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

