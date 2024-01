I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato in due diverse attività, un 19enne italiano e un 30enne marocchino, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Anzio, operazione antidroga: arrestate due persone per spaccio. L’intervento dei Carabinieri

Nel primo caso, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa, nel corso di diversi servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti focalizzati presso il quartiere Zodiaco, hanno fermato per un controllo in via dell’Acquario, un giovane 19enne romano, già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, approfondendo il controllo anche presso all’abitazione, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 20 g di hashish e due bilancini di precisione.

Per questo motivo, il 19enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Al termine del quale, l’arresto è stato convalidato e all’indagato è stata applicata la misura dell’obbligo di firma in caserma.

Nel secondo caso, invece, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Anzio, durante un servizio perlustrativo, nel transitare nei pressi della Stazione ferroviaria di Lavinio Lido, hanno notato un uomo che camminava con atteggiamento sospetto che, alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga a piedi.

Prontamente raggiunto, i Carabinieri dopo averlo identificato in un 31enne marocchino, senza occupazione, lo hanno sottoposto a controllo e a seguito della perquisizione personale il 31enne è stato trovato in possesso di una chiave di un’autovettura, risultata essere in suo uso.

Perquisita anche l’autovettura, i Carabinieri sono riusciti a rinvenire e sequestrare quattro panetti di hashish dal peso complessivo di 350 g. Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che i procedimenti penali versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devo considerarsi innocenti fino ad eventuale condanna definitiva.