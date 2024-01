Ferrovie, sciopero il 12 febbraio: stop dalle 9 alle 17. I dettagli trasmessi tramite comunicato stampa da USB.

Treni, sciopero il 12 febbraio: i dettagli

Il 12 febbraio giornata di sciopero per i ferrovieri USB: è stato proclamato lo sciopero in tutte le aziende del Gruppo FSI S.p.A. Pax e Cargo, per 8 ore dalle 9:00 alle 16:59.

Questa azione di sciopero si rende necessaria a seguito della mancata risposta della dirigenza RFI su temi sololevati dalla piattaforma presentata dalla nostra organizzazione insieme alle altre sigle del sindacalismo di base e conflittuale per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di tutti i ferrovieri.

I lavoratori della manutenzione RFI, inoltre, sciopereranno con una piattaforma specifica per contestare la firma dell’accordo di settore dello scorso 10 gennaio, con la quale le organizzazioni firmatarie hanno smantellato fondamentali pilastri contrattuali a tutela dei lavoratori, sia da un punto di vista salariale che dal punto di vista salute e sicurezza sul lavoro.



Ferrovie: il 12 febbraio è sciopero in tutte le aziende del Gruppo FSI e per la manutenzione RFI. Proclamazione e procedure di raffreddamento

