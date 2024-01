Ferrovie dello Stato, posizioni aperte 2024: come candidarsi?

Diverse posizioni aperte presso Ferrovie dello Stato: ecco tutti i dettagli forniti dal portale di Circuito Lavoro.

Ferrovie dello Stato, posizioni aperte 2024: ecco come candidarsi

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha lanciato nuove selezioni per il reclutamento di personale in diverse località italiane. Di seguito, l’elenco delle posizioni aperte disponibili per la candidatura:

Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili: posizioni disponibili a Milano, Verona, Torino, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Reggio Calabria.

Caricatoristi Ferroviari: opportunità su tutto il territorio nazionale.

Corrispondente Territoriale: per le regioni Puglia, Molise, Basilicata.

Cyber Security Architect: posizione basata a Roma.

Direttori dei Lavori: ruoli disponibili in tutta Italia.

Esperto in Appalti Pubblici: con possibilità di lavoro su scala nazionale.

Manutentori Infrastruttura – Armamento Ferroviario: a Lecce.

Manutentori Infrastruttura – Impianti Tecnologici: anch’essi con sede a Lecce.

Operatori Manutenzione Armamento: posizioni aperte in diverse aree d’Italia.

Progettista Controllo Dispositivi Speciali/Strutture Metalliche: con sede a Roma.

Progettista Telecomunicazioni: disponibile a Milano.

Project Engineer: opportunità in varie località italiane.

Project Manager Assistant: posizioni a Milano, Roma e Bari.

Project Planner: ruoli su tutto il territorio nazionale.

Project Planner Engineer: in diverse città, tra cui Ancona, Bari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Verona.

Responsabile Comunicazione Interna ed Environmental: a Roma.

Senior Internal Auditor: con base a Bari.

Strategy & Business Development Analyst: posizione situata a Roma.

Trenitalia Operatore Specializzato della Manutenzione Rotabili: a Bolzano.

Processo di Selezione in Ferrovie dello Stato

Il processo di selezione per un’occupazione nelle Ferrovie dello Stato inizia con la valutazione delle candidature online. I candidati che mostrano il profilo più in linea con le posizioni aperte presso FS sono poi coinvolti in una fase di valutazione più approfondita. Questa può includere una serie di test e colloqui, che variano a seconda del ruolo specifico e possono abbracciare test attitudinali, di competenze manuali e linguistiche.

Giornate di Reclutamento delle Ferrovie dello Stato

Per l’ingresso di nuovi talenti nel Gruppo FS, vengono periodicamente organizzate le Giornate di Reclutamento, principalmente a Roma. Questi eventi sono principalmente indirizzati a laureati, proponendo diverse opportunità di lavoro con contratti a tempo indeterminato.

Come candidarsi per posizioni aperte in Ferrovie dello Stato

Per intraprendere una carriera nelle Ferrovie dello Stato, è necessario inoltrare la propria candidatura attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito delle Ferrovie dello Stato.

In quest’area, dedicata alle opportunità professionali, si possono esaminare le posizioni aperte, inserire il proprio curriculum vitae nel database aziendale creando un profilo personale, che può essere modificato in ogni momento. È possibile anche rispondere direttamente online alle offerte di lavoro di FS che suscitano interesse.

Inoltre, è disponibile un form online per la registrazione del curriculum vitae e per presentare un’autocandidatura in previsione di future selezioni. Dopo la registrazione iniziale sul portale FS Lavoro, per le candidature successive sarà sufficiente accedere utilizzando le proprie credenziali per rispondere agli annunci di lavoro di interesse.

Fonte testo: Circuito Lavoro

Foto di repertorio

