Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 29 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 gennaio 2024, in onda in prima 3 in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 La lunga notte – La caduta del Duce S1E1

22:40 La lunga notte – La caduta del Duce S1E2

23:40 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mad in Italy

23:30 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Messaggi in bottiglia – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6371

21:20 FarWest

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:22 Prima di domani

21:20 Quarta Repubblica

00:50 8 1/2

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:33 Grande fratello

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:19 Freedom – Oltre il confine

00:15 Sport Mediaset Monday Night

00:54 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 Detenuto in attesa di giudizio

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Little Big Italy

00:40 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:17 Big Bang Theory

21:11 Survivor

22:51 Now You See Me 2

Rai 4

20:31 Criminal Minds XIII ep.2

21:20 Stuber – Autista d’assalto

22:50 36 Quai des Orfèvres

00:40 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:12 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo

23:22 Race: Il colore della vittoria

Rai 5

20:15 Under Italy – S1E2

21:14 Maternal

22:42 Sciarada – Il circolo delle parole – Etimo parte 3

23:35 Rock Legends: Otis Redding

00:00 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

00:52 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Cowboy

22:50 Appuntamento per una vendetta

00:20 Into the Wild – Nelle terre selvagge

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S10E8 – Medical market

21:20 La Nave dei Sogni – Bahamas

22:55 Ciao Maschio – Puntata del 16/04/2022

00:20 Rex S7E4 – La madre di tutte le vendette

01:15 Doc Martin S4E7

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:20 Il re degli scacchi

23:15 Scopriamo il sesso con Sunny

00:10 Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile

Twentyseven

20:07 La signora del west

21:05 Arma letale 2

23:10 Three Kings

01:10 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La tenda rossa

22:25 Indagine ai confini del sacro

23:00 La compieta preghiera della sera

23:25 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

La 5

21:25 Hachiko – Il tuo migliore amico

23:11 UOMINI E DONNE

00:29 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:04 Sono solo fantasmi

22:45 Vi racconto

22:56 Viuuulentemente… mia

00:42 Attila flagello di Dio

Focus

20:11 Cose di questo mondo

21:10 La citta’ perduta del faraone dimenticato – PrimaTv

22:04 Le megastrutture delle antiche civilta’

23:11 Il potere dell’acqua nella Roma imperiale – PrimaTv

23:54 Big, bigger,biggest – l’ingegneria fa spettacolo

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 I misteri di Whitstable Pearl

TOP Crime

20:17 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 C.S.I. Miami

22:52 Law & Order: Special Victims Unit

00:34 Maigret e il dossier scomparso

Italia 2

20:04 Due uomini e 1/2

21:25 American dad!

23:13 Big Bang Theory

00:23 Young Sheldon

DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’omicidio Alessandrini

21:10 Italia viaggio nella bellezza – Come un fulmine nell’acqua. I bronzi di San Casciano dei Bagni – 26/06/2023

22:05 Storia delle nostre città – Arezzo – 20/01/2021

22:50 Guglielmo Marconi, un visionario in Inghilterra – Italic, carattere italiano – Puntata del 14/10/2023

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Foto di repertorio