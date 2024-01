Roma, controlli malamovida: a Trastevere sanzionati più di 50 B&B

Oltre 700 gli illeciti contestati, una persona denunciata per frode in commercio e accertamenti con personale Asl per la verifica delle condizioni igienico sanitarie presso alcuni esercizi: è il bilancio dell’attività di controllo svolta ieri sera dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, a partire dal I Municipio, per poi estendersi nei territori dei Municipi II e XV, nonché nei più periferici , tra i quali in particolare il V, VI e VII.

Roma controlli malamovida: ecco il bilancio della Polizia Locale

Nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare i fenomeni legati alla malamovida, le pattuglie hanno effettuato controlli mirati presso locali pubblici e attività commerciali, con particolare attenzione ai minimarket, per un totale di oltre un centinaio di illeciti riscontrati.

Tra le principali irregolarità, musica ad alto volume, occupazioni abusive di suolo pubblico, vendita di alcolici fuori orario, apertura oltre l’ora consentita, trattazione non conforme dei rifiuti urbani, barriere architettoniche che non facilitano l’accesso nei locali a persone con disabilità e insegne non autorizzate.

Verifiche capillari hanno riguardato anche le attività ricettive: a Trastevere nella sola serata di ieri sono stati contestati più di 50 illeciti. Non sono mancati i controlli su strada per contrastare i comportamenti irregolari alla guida, con particolare attenzione all’eccesso di velocità e al fenomeno delle soste irregolari nelle aree più frequentate: diverse centinaia le sanzioni elevate.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

