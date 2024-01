I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un cittadino italiano di 57 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, nasconde la droga nel vano dell’ascensore: arrestato 57enne, l’intervento dei Carabinieri

Più nel dettaglio, la scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa, transitando presso il comprensorio di case popolari di via dei Papiri, nota piazza di spaccio della periferia sud di Roma, hanno notato la presenza di un uomo appoggiato all’ascensore nell’androne di una palazzina, il quale, alla sola vista dei militari, iniziava a correre rapidamente sulle scale per sottrarsi al controllo.

Inseguito dai Carabinieri, l’uomo è stato immediatamente bloccato e, sottoposto a perquisizione personale, ed è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e denaro contante.

Tra l’altro, il forte odore di hashish proveniente dal vano dell’ascensore dove l’uomo era appostato, ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 70 g di hashish ed un bilancino di precisione, necessario per lo spaccio al dettaglio.

L’indagato, quindi, è stato condotto presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo nel corso del quale l’arresto è stato convalidato.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

