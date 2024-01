Programmi in tv oggi, cosa vedere stasera?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 27 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 gennaio 2024, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Tali e Quali

23:55 TG1 Sera

00:00 La vita è meravigliosa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Un sacchetto di biglie

23:20 Gocce di luce dall’inferno – TG2 Dossier

00:04 Meteo 2

00:05 TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 Il Paese che Blob

20:15 Chesarà…

21:45 Alla scoperta delle intelligenze tra naturale e artificiale – Quinta dimensione. Il futuro è già qui

23:55 TG3 Mondo

00:20 TG3 Agenda del Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 Chiamata d’emergenza

Rete 4

20:30 Stasera Italia weekend

21:31 Schindler’s List – La lista di Schindler

00:44 Racconti di liberta’ Shoah

Canale 5

20:00 Tg5

20:34 Striscia la notizia

21:30 C’è posta per te

00:51 Tg5 speciale

Italia 1

20:22 NCIS – Unità Anticrimine

21:12 Space Jam – New Legends – PrimaTv

23:26 Space Jam

00:57 The Goldbergs

01:18 Ciak speciale

01:22 Campionato formula e – gara

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:15 I migliori Fratelli di Crozza

21:40 Auschwitz – Memorie della Shoah

00:20 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

20 — Venti

20:10 Young Sheldon

20:32 Big Bang Theory

21:23 Lo smoking

23:20 After the Sunset

01:10 Supergirl

Rai 4

20:35 Hudson e Rex S2E13 – Un cane brillante

21:22 36 Quai des Orfèvres

23:17 Undisputed

Iris

21:13 Delitto perfetto

23:16 The forger – Il falsario

00:59 La pasion turca

Rai 5

21:15 Visioni – Figli della Memoria

21:52 Culture ebraiche lungo la Via Emilia

22:51 La memoria è un fiume che sempre scorre

23:55 Franco Battiato in tournée

01:06 Rock Legends: David Bowie

Rai Movie

21:10 Andremo in città

23:00 Operation Finale

01:05 Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma

Rai Premium

20:30 Il lato oscuro della mia famiglia S1E5

21:20 Doc – Nelle tue mani – S3E5 – Il beneficio del dubbio

22:15 Doc – Nelle tue mani – S3E6 – La vela

23:15 Senza confini

01:35 La Storia – S1E5

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Casa di piacere

23:00 Public Sex, Private Lives

00:20 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

Twentyseven

20:09 La signora del West

21:05 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

22:37 Agente Smart – Casino totale

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Il diario di Anna Frank

23:35 Il figlio di Saul

LA7d

20:10 Lingo. Parole in Gioco

21:10 Grey’s Anatomy

00:30 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen

22:54 Come Sorelle

00:54 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

21:20 Il Dottor Alì

23:50 La clinica del pus

Cine34

21:15 La moglie vergine

23:12 La Vergine, il Toro e il Capricorno

Focus

21:07 Auschwitz – One day – PrimaTv

22:02 Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank

23:33 Fossoli – Anticamera per l’inferno

00:36 Tg5 – speciale

Giallo

21:10 Balthazar

23:40 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:17 Cold Case – Delitti irrisolti

21:11 Poirot

23:13 Maigret e il mercante di vini

Italia 2

20:19 The Middle

21:15 Hurricane – Allerta uragano

23:11 Devil

00:47 City Hunter Special: La rosa nera

DMAX

21:15 Quella pazza fattoria

23:00 Moonshiners: la sfida

Rai Storia

20:00 Il Giorno e la Storia

20:20 Scritto, letto, detto: Frediano Sessi

20:30 Passato e Presente – Ebrei salvati nei conventi – 26/01/2024

21:10 La Conferenza

23:00 Kinderblock – L’ultimo inganno

23:55 Telemaco – Il bambino del ghetto

00:10 Rai News Notte

00:15 Il Giorno e la Storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

