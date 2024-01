Niente Giorni della Merla quest’anno: il 29, 30, 31 gennaio, che per tradizione popolare dovrebbero essere i più freddi del periodo invernale, sarà bel tempo praticamente in tutta Italia, con temperature decisamente ben sopra la media per la stagione attuale.

Anticiclone Zeus, bel tempo in tutta Italia: niente “giorni della Merla”. Le previsioni meteo

Il bel tempo, che stiamo già vivendo in questi giorni, è dovuto dall’anticiclone nordafricano Zeus. Grazie alla sua presenza stabile su praticamente tutta la Penisola, anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da sole e temperature decisamente superiori alla media: il picco delle temperature si registrerà proprio nei famosi Giorni della Merla.

Nel Lazio, stando a quanto riportato da 3Bmeteo, si potrebbero verificare anche dei banchi di nebbia, soprattutto nella giornata di domani, 27 gennaio 2024. Tempo più soleggiato nei giorni successivi; tale condizione potrebbe perdurare anche per i primi di febbraio.

Foto di repertorio

