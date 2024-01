Ieri, con l’approvazione del decreto legge, il Consiglio dei Ministri ha stabilito le date per le elezioni europee ed amministrativa.

Entrambe si svolgeranno i prossimi 8 e 9 giugno.

L’8 e il 9 giugno election day per le amministrative e le europee del 2024: i comuni al voto nella provincia di Roma

Una consultazione importante questa per la politica amministrativa locale anche perché saranno circa 3.700 i comuni d’Italia chiamati al voto. Va aggiunto che, sempre in base al decreto Elezioni approvato ieri, si elimina il limite al numero dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti consentendo un terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione entro 15mila abitanti.

I comuni al voto nel Lazio

Nel complesso saranno 142 i comuni che andranno al voto nel Lazio e di questi 30 sono della provincia di Roma.

Questi sono: Arsoli, Artena, Bellegra, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro, Cave, Civitavecchia, Colonna, Gavignano, Gerano, Gorga, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Moricone, Nazzano, Palestrina, Pisoniano, Poli, Rocca Canterano, Rocca Priora, Roviano, Sambuci, San Vito Romano, Saracinesco, Tivoli, Vallepietra e Vicovaro.

Foto di repertorio