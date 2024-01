Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 26 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 gennaio 2024, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Colpo di luna

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S5E17 – Nemico interno

22:10 The Rookie S5E18 – Doppio problema

22:56 The Rookie S5E19 – Un buco nel mondo

23:40 A Tutto Campo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Libercantus Ensemble

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6370

21:20 Per un nuovo domani

23:10 Storie della Shoah in Italia. I Giusti

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:20 Quarto grado

00:55 The Equalizer

Canale 5

20:01 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:33 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Rambo III

23:21 Die Hard – Vivere o morire

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Cucine da incubo Italia

00:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:05 Young Sheldon

20:33 Big Bang Theory

21:24 After the Sunset

23:16 Jurassic Park III

Rai 4

20:35 Criminal Minds XIII ep.1

21:21 On the Edge

23:02 I segreti di Wind River

Iris

20:18 Walker Texas Ranger

21:11 L’inganno

22:57 Il discorso del Re

Rai 5

20:11 Under Italy – S1E1

21:14 OSN: Concerto per il Giorno della Memoria (2024)

22:40 Save the Date 2023-2024 – Puntata 14

23:12 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

Rai Movie

21:10 Biancaneve

22:55 Uno sguardo dal cielo

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S10E6 – Fuori dal gioco

21:20 La Storia – S1E5

22:20 La Storia – S1E6

23:15 Doc – Nelle tue mani – S3E3 – Perfetta

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Sex: una commedia sentimentalmente scorretta

23:00 Volavérunt

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:04 Agente Smart – Casino totale

23:05 Richie Rich – Il piu’ ricco del mondo

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il figlio di Saul

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:05 UOMINI E DONNE

21:25 City of angels – Citta’ degli angeli

23:32 UOMINI E DONNE

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Il vigile

23:14 I due vigili

00:59 La grande abbuffata

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:09 La medicina nel mondo antico – PrimaTv

23:02 Iznik – Enigma sommerso

00:04 Le megastrutture delle antiche civilta’

01:03 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

01:49 Tg5 start

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tandem

TOP Crime

20:16 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 Chicago P.D.

22:50 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 Devil

22:47 La notte del giudizio

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e presente – IMI VOCI DALLA PRIGIONIA

21:10 Ho scelto la prigionia

22:05 MILLE PAPAVERI ROSSI I giorni della nostra storia. Gli italiani nelle prigioni di Hitler

22:55 I ragazzi del ’36

23:45 R.A.M Qui Radio Bari

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

