Programmi in tv stasera: cosa vedere in televisione oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E5 – Il beneficio del dubbio

22:30 Doc – Nelle tue mani – S3E6 – La vela

23:40 Porta a Porta – Puntata del 25/01/2024

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Bad Boys for Life

23:30 Appresso alla musica

00:30 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Alexander Gadjiev

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6369

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Dritto e rovescio

00:56 Casotto

Canale 5

20:01 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:33 Riassunto – terra amara

21:36 Terra Amara – PrimaTv

23:27 Tg5

00:09 Striscia la notizia

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Non Stop

23:25 Shutter Island

01:50 Ciak speciale

01:54 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia

21:30 Quelle brave ragazze

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Robin Hood principe dei ladri

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Nove Comedy Club

23:15 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:18 Big Bang Theory

21:11 Jurassic Park III

22:55 Hulk

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.22

21:22 Hawaii Five-0 S6E9 – Gli infiltrati

22:06 Hawaii Five-0 S6E10 – Campione del mondo

22:49 Hawaii Five-0 S6E11 – Responsabilità

23:34 Semper Fi

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:11 Assassins

23:44 Reazione a catena

01:41 Il trionfo dell’amore

Rai 5

20:20 Ghost Town: Gairo (Sardegna) – E8

21:15 Andrea Chénier (Teatro alla Scala, 2017)

23:20 Sting Live At Chambord

00:57 Rock Legends: Simple Minds

Rai Movie

21:10 Il braccio violento della legge

23:00 Sicario

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S10E4 – Distanza di sicurezza

21:20 Tali e Quali – Puntata del 20/01/2024

00:00 Il lato oscuro della mia famiglia S1E4

00:55 Il lato oscuro della mia famiglia S1E5

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Il vendicatore – Out for a Kill

23:15 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

00:15 Linda Lovelace – La vera gola profonda

Twentyseven

20:07 La signora del West

21:05 Richie Rich – Il piu’ ricco del mondo

22:49 Un disastro di ragazza

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La verità negata

22:50 Io ti ricordo

23:50 La compieta preghiera della sera

00:10 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 I ragazzi stanno bene

23:30 I segreti di Brokeback Mountain

La 5

20:00 UOMINI E DONNE

21:20 New York Academy

23:09 Pitch Perfect

00:51 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:35 Io e la mia ossessione

23:05 ER: storie incredibili

Cine34

21:05 I quattro dell’Ave Maria

23:47 I soliti idioti

Focus

20:12 Cose di questo mondo

21:10 Big, bigger,biggest – l’ingegneria fa spettacolo – PrimaTv

21:59 Big, bigger,biggest – l’ingegneria fa spettacolo

22:54 I grandi enigmi della storia

00:51 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Van Der Valk

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:11 Found – PrimaTv

23:39 Law & Order: Special Victims Unit

01:24 East New York

Italia 2

20:20 Due uomini e 1/2

21:15 La notte del giudizio

22:56 Big Bang Theory

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente – Ebrei di Saint-Martin-Vesubie – 25/01/2024

21:10 I dimenticati di Sachsenhausen

21:55 a.C.d.C. L’assedio di Orléans

22:55 a.C.d.C. Le battaglie del Louvre

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

Mediaset Extra

21:02 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:46 Grande Fratello Rewind

Foto di repertorio