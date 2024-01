I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga in diversi quartieri di Roma, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di ben 20 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack, marijuana e hashish.

Blitz antidroga a Roma: arrestate 20 persone, sequestrate centinaia di dosi. Gli interventi dei Carabinieri

In una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri al termine di una mirata attività, hanno arrestato un 30enne romano. L’uomo già conosciuto per i suoi precedenti, era in possesso di una chiave che gli permetteva di accedere al vano ascensore di un condominio del civico 90, dove i militari sono entrati e rinvenuto e sequestrato ben 224 dosi di cocaina per un peso di 126 grammi e ulteriori 50 dosi di crack per un peso di circa 20 grammi.

In via Manfredonia, al Quarticciolo, a seguito di una mirata attività di osservazione, i Carabinieri hanno notato un 20enne tunisino, muoversi in atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione, così dopo aver assistito ad una cessione di stupefacente lo hanno bloccato e rinvenuto, sotto lo zerbino dell’abitazione dove era stato visto avvicinarsi, hanno rinvenuto 35 dosi di stupefacente tra cocaina e crack nonché la somma contante di 720 euro ritenuta provento della pregressa attività.

In un’altra attività, questa volta in via Ostuni, i militari hanno arrestato un altro 20enne, romano, notato cedere dello stupefacente che aveva poco prima prelevato da una vicina aiuola. A seguito della perquisizione personale e ispezione del luogo dell’occultamento, i militari hanno rinvenuto 8 dosi di hashish del peso di circa 37 grammi e la somma contante di 135 euro.

Altri due arresti sono stati effettuati dai Carabinieri nel quartiere di San Basilio, che hanno sorpreso due italiani di 34 e 56 anni, mentre cedevano della droga in cambio di denaro ad alcuni assuntori che sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria competente.

A seguito delle rispettive perquisizioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità del 34enne, un grammo di cocaina e uno di hashish nonché la somma di 40 euro, invece nella disponibilità del 56enne, 4 dosi di cocaina del peso di circa un g., 10 dosi di hashish del peso di circa 12 g. ed un sacchetto di cellophane contenente ulteriori 4 g. di marijuana nonché 90 euro in contanti.

Altri 15 soggetti sono stati arrestati in altri quartieri della Capitale:

a Ponte Sisto i Carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino 28 anni, con precedenti e senza fissa dimora, notato subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad uno straniero in cambio di 10 euro;

nel quartiere Talenti e Fidene, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, sono finiti in manette, in tre distinte attività, una 40enne romana, trovata in possesso di 5 dosi di crack e 5 di cocaina del peso complessivo di 7 grammi, e della somma contante di 75 euro, una 46enne brasiliana, trovata in possesso di 37 dosi di cocaina per complessivi 27,75 grammi e della somma contante di 220 euro, un romano di 57 anni, trovato in possesso di 44 dosi di cocaina del peso di 53 grammi e della somma contante di 850 euro, in entrambi gli arrestati viaggiavano a bordo di vetture prese a noleggio;

in zona San Pietro-Aurelio i Carabinieri hanno arrestato altre due giovani di 19 anni, sorpresi a cedere una dose di hashish in cambio di 20 euro ad un soggetto identificato e segnalato;

in via Portuense è stato fermato un cittadino tunisino di 59 anni, notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una farmacia e trovato in possesso di 40 pastiglie di Rivotril;

in via Luigi Gadola i militari hanno fermato un 45enne romano, trovato in possesso di un involucro con 5,5 g. di cocaina, 5 pezzi di hashish del peso di 200 g. e un involucro di cannabis del peso di 6 g., nonché materiale per il confezionamento della droga;

in via Giovanni Conti hanno arrestato un romano di 21 anni sorpreso a bordo della propria auto e successivamente presso la propria abitazione di 48 grammi di hashish, suddivisa in 5 pezzi e di 155 euro in contanti;

in via Baldo degli Ubaldi, i Carabinieri hanno arrestato due soggetti, uno straniero e un italiano, trovati in possesso di 13 dosi di cocaina e della somma contante di 1.115 euro, in auto, e di ulteriori 3 involucri della medesima sostanza del peso di 128 g. circa, presso l’abitazione dei due;

in via Giorgio Morandi sono finiti in manette altri 3 soggetti stranieri, tutti senza fissa dimora e con precedenti, due con funzione di vedette e uno intento a spacciare una dose di crack, e trovati in possesso di complessivi 1,8 g. di crack, 2,5 di cocaina e della somma contante di 750 euro;

infine in via Aurelia i Carabinieri hanno arrestato un cittadino cubano, notato fuggire a piedi alla vista della pattuglia in transito, e fermato subito dopo un inseguimento a piedi. A seguito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina e 3 di marijuana, 2700 euro in contanti nonché materiale utile al confezionamento.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.