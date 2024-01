Roma, rapina in banca: paura questa mattina a San Basilio

Brusco risveglio in zona San Basilio questa mattina, 25 gennaio 2024: due malviventi hanno provato a rapinare una banca. Intervenute le Forze dell’Ordine.

San Basilio. Armati, tentano di rapinare una banca: arrestati. Ecco cosa è successo stamattina

Stando ad una prima ricostruzione riportata da la Repubblica, il fatto è accaduto intorno alle 8:30, in via Menichella.

Due rapinatori, armati di pistole e con i cappucci in testa, hanno fatto irruzione in banca all’apertura, prendendo in ostaggio i dipendenti e cercando di portare via un bottino.

Uno dei presenti, però, sarebbe riuscito ad attivare l’allarme collegato con la Polizia che, intervenuta, è riuscita ad arrestare entrambi i rapinatori.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio

