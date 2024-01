Programmi in tv stasera, cosa vedere in televisione oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Quando Hitler rubò il coniglio rosa

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:25 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Swarm – Il quinto giorno S1E5

22:15 The Swarm – Il quinto giorno S1E6

23:10 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:15 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Gemelli Cutello Matteo Cutello e Giovanni Cutello

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6368

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Fuori dal coro

00:55 Non sono stata io

Canale 5

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:36 I fantastici 5 – PrimaTv

23:49 The Crossing – Oltre il confine

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Safe

23:07 Lone Survivor

01:21 Ciak speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:25 La Torre di Babele

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Robin Hood principe dei ladri

00:15 Godzilla

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Ex

23:40 Nove Comedy Club

20 — Venti

20:18 Big Bang Theory

21:13 Hulk

23:51 Atomica bionda

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.21

21:21 Delitti in Paradiso S12E5 – La casa dei miracoli

22:21 Delitti in Paradiso S12E6 – Un omicidio annunciato

23:24 Trappola in fondo al mare

Iris

20:18 Walker Texas Ranger

21:11 Fino a prova contraria

23:40 Changeling

Rai 5

20:21 Ghost Town: Poggioreale (Sicilia) – E7

21:17 Art Night Puntata 7 – Il viandante e la sua ombra

22:18 Appresso alla musica – Puntata del 18/01/2024

23:09 Rock Legends: David Bowie

23:34 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

00:27 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

Rai Movie

21:10 End of Justice: Nessuno è innocente

23:10 Movie Mag

23:40 Rollerball

01:50 Il tuo ex non muore mai

Rai Premium

20:10 Don Matteo – S10E2 – Colpi proibiti

21:20 Gli Omicidi del Lago S1E3 – Ricordi e segreti

23:00 La nave dei sogni – Maldive: Isola di Cocoa

00:40 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 10.0 Terremoto

22:55 La felicità nel peccato

00:20 Il porno messo a nudo

Twentyseven

20:07 La signora del West

21:04 Un disastro di ragazza

23:17 Niente da dichiarare?

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 The Hollars

22:30 Guerra e Pace

22:50 Addestramento d’amore

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Amore senza confini – Beyond Borders

00:05 Camera con vista

La 5

20:00 UOMINI E DONNE

21:20 Grande fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:25 La clinica del pus

Cine34

20:54 Ciak speciale ’24

21:05 Com’e’ bello far l’amore

23:02 Una donna per amica

00:47 Il ragazzo del pony express

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:10 Frozen planet – Incanto di ghiaccio

23:02 Segreti nel ghiaccio

00:39 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

01:31 Engineered

Giallo

21:10 Shetland

23:20 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:17 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 East New York – PrimaTv

22:55 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:26 Due uomini e 1/2

21:15 Big Bang Theory

22:22 Young Sheldon

23:20 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: SOS miniere

23:15 WWE NXT

00:15 Quei cattivi ragazzi

01:10 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente – Oppenheimer, il padre della bomba atomica

21:10 Grandi disastri 10 errori fatali pt1 – Il disastro del dirigibi

22:05 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano

23:35 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 3 – La battaglia di Hastings

00:40 Rai News Notte

00:45 Il Giorno e la Storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Foto di repertorio