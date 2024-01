Programmi in tv stasera, cosa vedere in televisione oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 gennaio: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 23/01/2024

20:35 Affari tuoi

21:30 La Storia – S1E7

22:30 La Storia – S1E8

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

23:35 Stasera c’è Cattelan su Rai2 – Puntata del 23/01/2024

00:45 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 23/01/2024

20:15 Via Dei Matti n°0 – Anaïs Drago – Puntata del 23/01/2024

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 23/01/2024

20:50 Un posto al sole – Puntata del 23/01/2024 EP6367

21:20 Avanti Popolo – Puntata del 23/01/2024

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 E’ sempre Cartabianca

00:54 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:36 Striscia la notizia

21:34 Grande fratello

01:27 Tg5

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene

01:08 Brooklyn Nine-Nine

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Natale alle Highlands

23:15 Imprevisti di Natale

00:55 Un Natale da favola

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Breakdown – La trappola

23:35 Happy Face Killer

20 — Venti

20:18 Big Bang Theory

21:12 Atomica bionda

23:18 Doomsday

01:18 Pressing-20 in rete-

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.20

21:21 Black Box – La scatola nera

23:31 Wonderland – Puntata del 23/01/2024

00:05 Spiral – L’eredità di Saw

Iris

20:17 Walker Texas Ranger

21:10 I 300 di Fort Canby

23:06 La maschera di fango

Rai 5

20:19 Ghost Town: Roghudi (Calabria) – E6

21:14 Il disertore

23:35 Rock Legends: Otis Redding

23:59 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

01:10 Rai News Notte

01:12 Save the date estratto Tolkien – pt 10

01:30 MillenniArts

Rai Movie

21:10 Rollerball

23:18 Omicidio in diretta

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 La rivincita delle sfigate

Rai Premium

20:15 Don Matteo S9E26 – Addio Natalina!

21:20 Il lato oscuro della mia famiglia S1E4

22:10 Il lato oscuro della mia famiglia S1E5

23:00 Gli Omicidi del Lago S1E2 – Segreto di famiglia

00:40 Storie italiane – Puntata del 23/01/2024

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Honest Thief

23:00 Habitaciòn en Roma

01:05 Amantes – Amanti

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:05 Niente da dichiarare?

23:04 Arma letale

00:58 Shameless

01:57 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Chef

22:25 Retroscena

23:00 La compieta preghiera della sera

23:20 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia – Natale

La 5

21:20 … e alla fine arriva Polly

23:00 UOMINI E DONNE

00:16 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento Hotel

00:40 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:05 Non si ruba a casa dei ladri

22:55 Volesse il cielo

00:40 Ciak speciale ’24

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:10 Natura fantastica (e dove trovarla) – PrimaTv

22:07 Meraviglie della terra

23:02 Kosmos – L’universo degli antichi e dei moderni

00:01 The Underwater Cave: Cenote

00:59 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Shetland

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 FBI: Most Wanted

22:55 Law & Order: Special Victims Unit

00:39 C.S.I. Miami

Italia 2

20:05 Due uomini e 1/2

21:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

23:17 Shameless

01:25 One Piece

DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente – Caterina la Grande di Russia – 23/01/2024

21:10 Italic Guglielmo Marconi un visionario

23:00 Storie contemporanee – Roma 16 Ottobre

23:30 Leonardo da Vinci – l’ultimo ritratto – E2

00:20 Rai News Notte

00:25 Il Giorno e la Storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

