Choc a Boville Ernica, in provincia di Frosinone: il video ripreso dalle telecamere del monastero delle Benedettine, che si trova proprio sulla piazza.

Boville Ernica, ragazzi lanciano petardo contro una senzatetto: il video choc ripreso e condiviso dal Monastero delle Benedettine

Un video choc, che sta facendo il giro del web, riprende dei ragazzi che si “divertono” a lanciare un petardo contro una senzatetto, nel cuore di Boville Ernica, in piazza San Pietro Ispano.

Sono state proprio le suore a pubblicare, in segno di denuncia, il video choc, scrivendo su Facebook: “Incredibile ciò che è accaduto pochi minuti fa, in una piazza che dovrebbe essere sicura per qualunque cittadino“.

I quattro giovanissimi, ripresi dalle telecamere del monastero, avrebbero puntato il petardo proprio contro la senzatetto e l’hanno fatto esplodere. Sul caso indagano le Forze dell’Ordine; numerosi i messaggi di condanna e di solidarietà nei confronti della donna.

Video al seguente link: https://www.facebook.com/100093411530578/videos/1406168836649014

Foto dal video condiviso dalle Benedettine