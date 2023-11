Boville Ernica, evade dai domiciliari per una passeggiata di notte

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia di Alatri, i Carabinieri della Stazione di Boville Ernica hanno tratto in arresto un ventitreenne del posto per il reato di evasione.

Il giovane, infatti, già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per reati contro la persona, aveva deciso arbitrariamente di fare una passeggiata per il centro cittadino in piena notte.

Sorpreso dai Carabinieri lungo una strada del centro storico del paese, di gran lunga distante dal luogo di detenzione domiciliare, veniva tratto in arresto dopo una breve fuga tentata dall’evaso alla vista dei Carabinieri.

Il GIP del Tribunale di Frosinone, nell’udienza tenutasi nella giornata di ieri, ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria disponendo la nuova sottoposizione dell’indagato alla misura della detenzione domiciliare.

Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dai Comandi Stazione della Compagnia CC di Alatri, coordinati dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, anche grazie all’opera di coordinamento della Centrale Operativa 112, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.