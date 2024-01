È stato arrestato stanotte dalla Polizia Locale di Roma Capitale un uomo di 35 anni, che nella serata di ieri, 20 gennaio 2024, si è scontrato, a bordo di un’auto Fiat 500, con un bus Atac della linea 341, in via Carmelo Bene altezza via A.Celi, zona Porta di Roma.

Si scontra con un bus Atac ma nell’auto nasconde 30 dosi di cocaina: arrestato 35enne. L’intervento della Polizia Locale in zona Porta di Roma

L’uomo, intorno alle 18:45, ha tamponato il mezzo di linea e, per le ferite riportate, è stato soccorso da personale medico del 118 e trasportato all’ospedale S. Andrea. Nessuna delle persone presenti sul mezzo pubblico è rimasta ferita.

Sul posto intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano per gli accertamenti del caso. Nell’ambito delle verifiche nell’area interessata dall’incidente, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di un cestino dei rifiuti alcune dosi di sostanza stupefacente.

La scoperta è avvenuta grazie alle indicazioni di alcuni testimoni, che avevano visto l’uomo avvicinarsi in quel punto e gettare degli oggetti nel cestino, prima di essere accompagnato sull’ambulanza.

Il comportamento ha insospettito gli agenti che, coadiuvati dai colleghi del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno avviato ulteriori indagini, sottoponendo ad accurate verifiche l’auto: all’interno sono state trovate ulteriori 30 dosi di cocaina, che è stata posta sotto sequestro insieme al veicolo, al telefono del conducente e del denaro.

L’uomo è stato arrestato per la detenzione della sostanza stupefacente e per la positività ai test sullo stato tossicologico, effettuati presso l’ospedale S. Andrea dove si trova al momento ricoverato.

Ulteriori indagini sono tuttora in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alla provenienza della sostanza stupefacente ritrovata all’interno dell’autovettura.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.