Roma, ancora spari in strada: ferito un ragazzo di 24 anni

Ancora spari in strada a Roma: dopo quanto successo a Corviale, ad Anzio e Monte Compatri, si è verificato un nuovo episodio di violenza questa notte.

Ferito nella notte un ragazzo di 24 anni nella zona di Torre Maura.

A Roma si torna a sparare in strada: ferito un ragazzo di 24 anni. Indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti riportata dall‘Ansa, un ragazzo di soli 24 anni è rimasto ferito questa notte su via Casilina a Roma, nei pressi di piazza degli Alcioni.

Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita, per fortuna. Sull’asfalto sarebbero stati rinvenuti tre bossoli. La polizia sta indagando sulla vicenda: pertanto potrebbero seguire aggiornamenti su quanto accaduto.

Foto di repertorio