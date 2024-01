Anzio, spari in strada: ferito un 18enne

Spari in strada ad Anzio, sul litorale romano, nel primo pomeriggio di oggi, 16 gennaio 2024: ferito un 18enne.

Anzio, colpi d’arma da fuoco in strada: paura per un ragazzo di soli 18 anni. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita; indagini in corso

Colpi d’arma da fuoco ad Anzio: indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi.

Ferito un ragazzo di 18 anni: il giovane, soccorso e portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia scientifica e il commissariato di Anzio. Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini.

Foto di repertorio