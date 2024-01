Programmi in tv stasera, cosa vedere in televisione oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Tali e Quali

23:55 TG1 Sera

00:00 La vita è meravigliosa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S5E19 – Errori del passato

22:10 F.B.I. International S2E18 – Debito di sangue

23:00 TG2 Dossier

23:45 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Chesarà…

21:45 Dal Big Bang alle Stazioni Spaziali – Quinta dimensione. Il futuro è già qui

23:55 TG3 Mondo

00:20 TG3 Agenda del Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 Chiamata d’emergenza

Rete 4

20:30 Stasera Italia weekend

21:31 La signora dello Zoo di Varsavia

00:17 Conspiracy – La cospirazione

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:27 C’è posta per te

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Sing 2 – Sempre piu’ forte – PrimaTv

23:37 Baby Boss 2 – Affari di famiglia – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:15 Gorky Park

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:15 Il pranzo di Natale

NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:35 Queen – Days of Our Lives

00:00 Freddie Mercury – The Great Pretender

20 — Venti

20:13 Big Bang Theory

21:11 Eliminators

23:07 Constantine

01:23 Supergirl

Rai 4

20:34 Hudson e Rex S2E3 – Morte di un influencer

21:22 I segreti di Wind River

23:10 Cut Off

Iris

21:16 The Jackal

23:47 Inconceivable

01:46 Millions

Rai 5

20:03 Rai 5 Classic – Puntata 34

20:47 Personaggi in cerca d’attore – S2E6

21:14 Omero non piange mai – E2

22:35 Omaggio a Pavarotti – Requiem Verdi

00:07 Rock Legends: Joni Mitchell

Rai Movie

21:10 Scusate se esisto!

23:00 Ex – Amici come prima!

00:45 White Oleander – Oleandro bianco

Rai Premium

20:40 Il lato oscuro della mia famiglia S1E3

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E3 – Perfetta

22:35 Doc – Nelle tue mani – S3E4 – Sogni

23:40 La Storia – S1E3

00:40 La Storia – S1E4

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 La felicità nel peccato

22:55 Linda Lovelace – La vera gola profonda

00:45 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

Twentyseven

20:03 La signora del West

21:06 Scuola di Polizia 2: Prima missione

22:43 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 La guerra dei bottoni

23:05 Il potere della parola

LA7d

20:10 Lingo. Parole in Gioco

21:10 Grey’s Anatomy

00:30 La Mala Educaxxxion

La 5

20:10 La ragazza e l’ufficiale

21:10 Inga Lindstrom – Tutta la verità

22:58 Come Sorelle

01:05 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Grande fratello – lun/ven d.t. c5

Real Time

21:25 Il Dottor Alì

00:05 La clinica del pus

Cine34

21:15 Mediterraneo

23:25 Noi siamo cinema

00:59 Brancaleone alle Crociate

Focus

20:03 Lost treasures of Rome

21:11 Segreti nel ghiaccio – PrimaTv

22:51 Natura fantastica (e dove trovarla)

23:56 Meraviglie della terra

00:55 Relitti e segreti – Nel profondo degli abissi 1

01:50 Stalingrad

Giallo

21:10 Balthazar

23:25 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:25 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:14 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 Poirot non sbaglia

23:27 Maigret e la finestra aperta

01:25 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:18 The Middle

21:15 Spiders

23:08 The Witch

01:00 City Hunter Special: Servizi segreti

DMAX

21:30 River Monsters: sbranato vivo

23:20 Colpo di fulmini

00:15 Moonshiners: la sfida

Rai Storia

20:00 Il Giorno e la Storia

20:20 Scritto, letto, detto: Marta Barone

20:30 Passato e presente – Lyndon B. Johnson

21:10 L’albero degli zoccoli

00:10 Il tempo rimasto

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

