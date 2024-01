Programmi in tv stasera, cosa vedere in televisione oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E3 – Perfetta

22:40 Doc – Nelle tue mani – S3E4 – Sogni

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Bohemian Rhapsody

23:45 Appresso alla musica

00:40 Storie di donne al bivio

01:53 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Benito Urgu

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6364

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:29 Prima di domani

21:25 Dritto e rovescio

00:59 La grande abbuffata

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:34 Riassunto – terra amara

21:36 Terra Amara – PrimaTv

23:29 Tg5

00:10 Moglie e marito

Italia 1

21:55 Supercoppa italiana Live

22:50 Studio Aperto Mag

23:21 Mad Max: Fury Road

01:34 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Quelle brave ragazze

00:10 In tempo per Natale

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Nove Comedy Club

23:20 Che tempo che fa – Il tavolo

01:20 Operazione N.A.S.

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:14 Independence Day: Rigenerazione

23:39 L’uomo con i pugni di ferro

Rai 4

20:35 Criminal Minds XII ep.17

21:20 Hawaii Five-0 S6E6 – La notte di Halloween

22:04 Hawaii Five-0 S6E7 – La scommessa

22:48 Hawaii Five-0 S6E8 – Il truffatore

23:33 I Combattenti

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:14 Reazione a catena

23:23 Danni collaterali

Rai 5

20:15 Ghost Town: Craco (Basilicata) – E3

21:14 Gianandrea Noseda – Evgeny Kissin

23:10 Rock Legends: Marvin Gaye

23:33 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

Rai Movie

21:10 Omicidio in diretta

23:00 Cowboys & Aliens

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 Impiccalo più in alto

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S9E20 – Mio figlio

21:20 Tali e Quali – Puntata del 13/01/2024

00:00 Il lato oscuro della mia famiglia S1E1

00:50 Il lato oscuro della mia famiglia S1E2

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Guidato per uccidere

23:10 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

00:20 Hardcore: la vera storia di Traci Lords

Twentyseven

20:03 La signora del West

21:05 2 cavalieri a Londra

23:16 Chips

01:05 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Lettere da Berlino

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Thelma & Louise

00:10 Paradise Road

La 5

21:20 Step Up

23:21 Pitch perfect 2

01:29 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e la mia ossessione

23:15 ER: storie incredibili

Cine34

21:06 Dio perdona… io no!

23:27 Sono un fenomeno paranormale

Focus

20:08 Cose di questo mondo

21:10 L’ Italia ritorna nello spazio – Partenza in diretta della missione Ax-3

23:01 I grandi enigmi della storia

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Van Der Valk

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 Found – PrimaTv

22:56 Law & Order: Special Victims Unit

00:44 East New York

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Scream 2

23:38 Big Bang Theory

00:53 Young Sheldon

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente – L’incidente del Tonchino

21:10 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 3 – La battaglia di Hastings

22:15 a.C.d.C. Costruttori di castelli Ep.3 Sogni e fiabe

23:10 Italia viaggio nella bellezza – Uomini di Altamura. Memorie da un campo di prigionia

00:05 Rai News Notte

00:10 Il Giorno e la Storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

