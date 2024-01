Situazione meteorologica molto variabile quella di questi giorni: dopo l’aumento delle temperature, infatti, stiamo assistendo ad un deciso peggioramento, che sta interessando tutta la nostra regione.

Lazio, in arrivo freddo e gelate: le previsioni per i prossimi giorni

Proprio in queste ore, in gran parte del Lazio si stanno verificando delle precipitazioni, classificabili come deboli ma che potrebbero aumentare di intensità nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio 2024. Assisteremo ad un brusco calo delle temperature a causa dell’irruzione artica che giungerà entro questo fine settimana.

Farà quindi più freddo e potrebbero verificarsi anche delle gelate importanti nelle ore notturne; prevista una diminuzione anche della quota neve. Potrebbero seguire aggiornamenti.

