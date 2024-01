Roma, tutti gli eventi culturali dei prossimi giorni

Prosegue il ricco calendario di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal teatro alla danza, dalla musica al cinema, dall’arte alla letteratura, passando per gli incontri e le attività per bambini e famiglie: tante opportunità per vivere la città grazie agli eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e ai progetti delle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2023/2024. Ecco alcuni degli appuntamenti.

TEATRO E DANZA

Il progetto Qui si impara a… Teatrare a cura di Opera aps prevede la realizzazione, presso il Teatro Dafne (via Mar Rosso 331 – Lido di Ostia), di 9 laboratori di teatro e di musical a livello amatoriale e professionale rivolti a tutte le fasce di età: bambini, ragazzi e adulti. Il 17 gennaio sono in partenza due laboratori amatoriali di teatro per adulti ( fino al 26 giugno , ogni mercoledì dalle 19 alle 21 e dalle 21 alle 23) il 20 gennaio prenderà il via il laboratorio di musical ( fino al 29 giugno , ogni sabato dalle 10 alle 13). Max 15 partecipanti; prenotazione obbligatoria ai numeri 06.5667824 – 335.7518414 (anche WhatsApp) o alla mail teatrodafne@gmail.com.

Il Circolo Culturale Argostudio, in collaborazione con il Teatro del Lido di Ostia, propone No man’s land – percorso di alta formazione teatrale, progetto formativo rivolto a giovani attrici e attori già diplomati e non solo, che ricercano la possibilità di affermarsi come professionisti nel mercato del lavoro. Con la direzione artistica di Francesco Frangipane e Tiziano Panici, il percorso prevede incontri intensivi con grandi professionisti del settore, attori e attrici, registi e drammaturghi attivi nella produzione indipendente teatrale ma anche nel cinema e nella televisione. Tra gli appuntamenti, al Teatro Argot Studio (via Natale del Grande 27), in collaborazione con Dominio Pubblico, sono in programma anche talk e incontri pubblici con alcuni importanti nomi in scena nel corso della stagione della sala teatrale di Trastevere: un’occasione per indagare la loro storia e il percorso artistico che li ha condotti a essere protagonisti della scena contemporanea nazionale. Il primo di questi incontri, con l’attrice e drammaturga Eleonora Danco, è in programma il 21 gennaio alle 18.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@teatroargotstudio.com.

È a cura di Fonderia delle Arti il progetto L’Antigone oggi, un laboratorio gratuito strutturato in 38 incontri rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni (anche senza esperienze in ambito recitativo e teatrale), condotto da Tiziana Sensi, che curerà drammaturgia, regia dello spettacolo e tecniche di recitazione, e Paolo Gasparini, che si occuperà anche lui delle tecniche di recitazione ma anche dell’improvvisazione. Partendo dal mito di Antigone, i ragazzi coinvolti nel progetto avranno la possibilità di approfondire i numerosi aspetti artistici di una rappresentazione teatrale: dall’analisi dei testi classici alla scrittura del copione, dagli aspetti tecnici della messa in scena alle tecniche di Performing Arts. I casting si terranno il 22 gennaio dalle 10 alle 16, presso la sede della Fonderia delle Arti (via Assisi 31). Prenotazioni a info@fonderiadellearti.com o al 349.182821; max 18 partecipanti. Il progetto si concluderà con due spettacoli finali aperti al pubblico in programma il 24 e 25 maggio .

Fino al 28 aprile la World Dance Alliance Europe presenta Pianeta Danza, percorso formativo di danza, da un’idea di Joseph Fontano, maestro della danza contemporanea a livello internazionale e fondatore dell’Accademia Europea di Danza. Tre laboratori, il primo dei quali incentrato sull’Approccio al linguaggio corporeo non verbale, in programma fino al 2 febbraio , sono rivolti a professionisti under 35. Nella sede della WDA Europe (via della Magliana 63/E) docenti e coreografi professionisti di prestigio nazionale e internazionale – tra cui Luca Di Paolo, Mimì Rita Grassi, Paola Sorressa, Valerio Perla, Jacqueline Bulnes, Gianluca Possidente e Francesca Spataro – perfezioneranno le capacità e le performance dei partecipanti, con l’obiettivo di affrontare con sicurezza il mondo della danza, del teatro e dello spettacolo in generale. Ciascuno dei tre laboratori di Progetto Danza si concluderà con due performance di danza e due spettacoli, per celebrare la Giornata internazionale della danza del 29 aprile, che saranno messi in scena all’interno della Sala Teatro WDA Europe. È possibile iscriversi inviando una mail a info@accademiaeuropeadidanza.it o ai numeri 06.64014944 – 347.7779785.

L’Associazione Culturale Gruppo della Creta propone Prima Stesura. A Sostegno della nuova drammaturgia, progetto rivolto ad autrici e autori under 30 per la stesura di un nuovo testo teatrale, nato da un’idea di Pier Lorenzo Pisano in collaborazione con il TeatroBasilica. Fino al 4 febbraio gli aspiranti drammaturghi potranno prendere parte alla call P.S. Prima Stesura: non un premio, bensì un sostegno economico e di sviluppo alla drammaturgia contemporanea che garantirà ai progetti selezionati, nell’arco di cinque mesi, un contributo per scrittura, tutoraggio, incontri e lettura dei lavori in sviluppo per favorire il dialogo col mondo teatrale e la possibilità di messa in scena. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 4 febbraio all’indirizzo psprimastesura@gmail.com. L’annuncio dei sei soggetti selezionati avverrà l’ 11 febbraio . I dettagli del bando sono consultabili su https://www.teatrobasilica.com; info alla mail info@teatrobasilica.com.

Per la programmazione della Fondazione Teatro di Roma, sul palco del Teatro Argentina fino al 21 gennaio proseguono le repliche dello spettacolo Clitennestra, adattamento da “La casa dei nomi” di Colm Tóibín a cura di Roberto Andò che ne firma anche la regia. La pièce vede sul palco Isabella Ragonese nei panni della sposa di Agamennone che vive per vendicare la morte della figlia Ifigenia, sacrificata dal padre agli dèi, e gli altri interpreti Ivan Alovisio, Arianna Becheroni, Denis Fasolo, Katia Gargano, Federico Lima Roque, Cristina Parku, Anita Serafini, coro Luca De Santis, Eleonora Fardella, Sara Lupoli, Paolo Rosini e Antonio Turco (spettacoli: 17 e 20 gennaio ore 19; 18 e 21 gennaio ore 17; 19 gennaio ore 20). Sempre al Teatro Argentina, dal 23 al 25 gennaio alle ore 20, la Fondazione Musica per Roma, in co-realizzazione con la Fondazione Teatro di Roma, propone in anteprima per il Festival Equilibrio 2024, S 62° 58′, O 60° 39′, spettacolo di Peeping Tom, nuova creazione di teatro-danza a firma Franck Chartier, che catapulta il pubblico in un viaggio manipolativo dalle proporzioni apocalittiche. Assistenza artistica, Yi-Chun Liu (anche coreografie) e Louis-Clément da Costa; composizione sonora e arrangiamenti, Raphaëlle Latini; creazione e interpretazione, Eurudike De Beul, Marie Gyselbrecht, Chey Jurado, Lauren Langlois, Yi-Chun Liu, Sam Louwyck, Romeu Runa, Dirk Boelens. Spettacolo con nudo e linguaggio esplicito; consigliato a un pubblico adulto. In lingua inglese con sovratitoli in italiano. Biglietti online su: https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Per la Fondazione Musica per Roma, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 gennaio alle 21, ultima replica di Svelarsi – Una serata evento per sole donne e chi si sente tale, percorso di ricerca che si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie) scritto e diretto da Silvia Gallerano. Non uno spazio sicuro per chi è sul palco, ma un’indagine su cosa accade ai corpi, partendo da vissuti diversi che hanno una nota comune: di umiliazione, di mutilazione, di invisibilità. Di e con Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Chantal Gori, Giulia Pietrozzini, Silvia Gallerano con il contributo di Serena Dibiase e la voce di Greta Marzano.

Il 20 gennaio alle 21 sul palco della Sala Sinopoli, va in scena Elio Germano & Teho Teardo: Paradiso XXXIII: uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato. Dante Alighieri, nel Paradiso, si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, prova a raccontare l’irraccontabile. Con Elio Germano e Teho Teardo, per la regia di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, la pièce trascende il concetto di teatro, concerto e rappresentazione dantesca, in una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Per la nuova stagione del Teatro dell’Opera di Roma, proseguono fino al 21 gennaio , al Teatro Costanzi, le repliche di Die Zauberflöte (Il flauto magico) celebre opera di Mozart, per la regia di Damiano Michieletto che ha scelto di ambientare la favola all’interno di una scuola. In un percorso di iniziazione, che passa attraverso la fine del tempo del gioco e la ribellione ai dogmi genitoriali, i due protagonisti, Tamino e Pamina, sono due fanciulli alla prova con l’età adulta. L’allestimento vede impegnato sul podio del Teatro Costanzi il giovane direttore d’orchestra Michele Spotti, mentre le scenografie sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti e i video a cura di Rocafilm. Ad interpretare Tamino è il tenore Juan Francisco Gatell, mentre sul palco come Pamina, è il soprano Emőke Baráth. La Regina della Notte è invece il soprano Aleksandra Olczyk. Nei rispettivi ruoli di Papageno e Papagena sono impegnati il baritono Markus Werba e il soprano Mariam Suleiman, dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Il sacerdote Sarastro è il basso John Relyea, mentre il tenore Marcello Nardis è invece Monostatos. Infine, nella parte dell’oratore canta il basso-baritono Zachary Altman, mentre le tre dame sono Ania Jeruc, Adriana Di Paola e Valentina Gargano; quest’ultima fa parte di “Fabbrica” Young Artist Program come Arturo Espinosa (diplomato della terza edizione) e Nicola Straniero, impegnati nei panni dei due sacerdoti e dei due armigeri. In scena anche il Coro dell’Opera di Roma diretto da Ciro Visco. Alla produzione partecipa anche la Scuola di Canto Corale. Nelle repliche del 17 e 19 gennaio il ruolo di Tamino è affidato a Cameron Becker e quello di Pamina a Maria Laura Iacobellis. Papageno è Äneas Humm (Premio Giovane Artista dell’Anno 2022 per Opus Klassik) e Sarastro Simon Lim. Nelle stesse repliche e in quella del 21 gennaio la Regina della Notte è interpretata da Aigul Khismatullina. Repliche: il 17, 18 e 19 gennaio alle 20; il 20 gennaio alle 18 e il 21 gennaio alle 16.30. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 17 gennaio alle 20.30, Il teatro APS presenta La Città del Sole, scritto da Fausto Marchetti e Catia Sfregola, che firma anche la regia. Uno spettacolo suggestivo, emozionante e profondo che affronta il tema della seduzione e dell’arroganza del potere. Con musica dal vivo e coreografie. Si prosegue il 18 gennaio alle 21 con La Mandragola, dall’opera del Machiavelli, con l’adattamento e la regia curate da Cristiano Roccamo e con Agnese Ascioti, Elisa Carucci, Gianluca D’Agostino, Nicolò Parodi. Uno spettacolo la cui trama, che si basa sull’inganno, scorre veloce grazie al potere catartico della risata. Infine, il 19 e 20 gennaio alle 21 e il 21 gennaio alle 17.30, sul palco arriva un’esplosione di allegria con Non so se tu sai che lo so, una commedia esilarante con un intreccio di situazioni comiche e bugie. Di David Conati, adattamento e regia di Giorgio Caprile, anche in scena, e con Giorgia Würth, Eugenio Gradabosco, Marianna De Micheli, Cristina Sarti.

In sala Piccola invece, dal 18 al 20 gennaio , ogni sera alle 21, Gitiesse Artisti Riuniti presenta Ad ogni passo, regia di Francesco Suriano, con in scena Elisabetta Magnani che cura anche l’adattamento assieme a Gioia Turchi Carrara e Francesco Suriano. È la storia di Emma Forconi e Giulio Turchi, una Storia “minima”, che si dilata a volte per divenire un racconto corale, accaduta un secolo fa, in cui la sopraffazione del regime viene sconfitta da un impegno instancabile e un amore tenace.

Il 23 gennaio alle 20.30 va in scena Come ti risolvo l’annosa crisi del teatro in tre step, restituzione del “Corso Avanzato di Teatro 2023/2024” a cura di Alioscia Viccaro che ne cura anche la regia. Una divertente immersione in tre scene, accompagnate dalle riflessioni di un attore pronto a viverle. Sul palco: Assunta Caliento, Furio Carmignano, Paolo D’Uffizi, Cristina Graziosi, Cristina Luccioli, Paolo Sestini, Samuele Torrini, Massimiliano Tumino e Paola Vandelli.

Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia, nell’ambito della rassegna Condividere le Emozioni, incontri sui protagonisti della scena contemporanea a cura di Luciano Meldolesi, il 20 gennaio alle 17 si terrà l’incontro a ingresso gratuito Il Mahabharata di Peter Brook, per esplorare in profondità il celebre adattamento teatrale del grande poema epico indiano portato in scena dal regista inglese nel lontano 1985 al festival di Avignone.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo nell’ambito di VERTIGINE, la Stagione Danza 2024 di ORBITA| Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza a cura di Valentina Marini, il 20 gennaio alle 21 è in programma un doppio appuntamento: alla performance Anna Cappelli, in Prima regionale, di e con il performer e coreografo Carlo Massari, seguirà Danze americane con la coreografia e danza di Fabrizio Favale. Il 21 gennaio alle 17 sarà protagonista ancora Carlo Massari con la sua performance METAMORPHOSIS – Larve, Blatte, Sapiens. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

CINEMA

Anche questa settimana continuano le grandi rassegne della Casa del Cinema di Villa Borghese: per Registi si diventa, dedicata ai grandi attori passati dietro la macchina da presa, nei prossimi giorni si potranno ammirare, in versione originale sottotitolata: Ordinary people di Robert Redford ( 17 gennaio ore 19.30), Play misty for me di Clint Eastwood ( 20 gennaio ore 19.30), Into the wild di Sean Penn ( 21 gennaio ore 19.30) e Gone baby gone di Ben Affleck ( 23 gennaio ore 16).

Nell’ambito della retrospettiva dedicata a Carlo Mazzacurati, nel decimo anniversario della sua scomparsa, verranno proiettati i film A cavallo della tigre ( 17 gennaio ore 16), La giusta distanza con l’introduzione dell’attrice protagonista Valentina Lodovini ( 18 gennaio ore 19.30), Vesna va veloce presentato da Antonio Albanese ( 19 gennaio , ore 19.30), La lingua del santo ( 21 gennaio ore 16) e La sedia della felicità, introdotto da Valerio Mastandrea e Isabella Ragonese ( 22 gennaio ore 19.30).

Si conclude, invece, il 20 gennaio alle 16 con la proiezione del capolavoro di Luigi Magni La Tosca, la rassegna Petrolini & Proietti realizzata per celebrare il genio di Ettore Petrolini, a cento anni dalla nascita, e del suo unico erede Gigi Proietti.

Inoltre, il 22 gennaio alle 18, grazie alla collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Galleria Borghese, alla Casa del Cinema avrà luogo la proiezione di Tiziano. L’impero del colore di Laura Chiossone e Giulio Boato, mentre il 23 gennaio alle 19.30, nell’ambito della rassegna Il viaggio in Italia, verrà proiettato L’impero della natura. Una notte al parco del Colosseo di Luca Lancise e Marco Gentili.

Infine, proseguirà ancora, fino al 6 febbraio , la mostra Ma l’amore mio non muore mai. Omaggio a Ettore Petrolini e Gigi Proietti. Cinema, Mostra, Teatro, prodotta da Casa del Cinema con Civita Mostre e Musei e visitabile gratuitamente nello Spazio Amidei e Zavattini. In esposizione, immagini e documenti di Petrolini provenienti dal Fondo Ettore Petrolini conservato presso la Biblioteca Museo Teatrale SIAE e dall’Archivio di Stato, oltre a scatti di Proietti, realizzati e selezionati dal celebre fotografo Tommaso Le Pera.

Info: www.casadelcinema.it.

Nel Padiglione 9b del Mattatoio, in occasione della mostra in corso I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer e nell’ambito del ciclo di incontri dedicati ad approfondire la stessa figura dell’uomo politico, il 19 gennaio alle 15.30 verrà proiettato il docufilm Una festa per la città, Venezia 1973 di Alessio Barbazza e Alice Russo e prodotto dalla Fondazione Rinascita 2007. Oltre ai due registi, interverranno: Pierangelo Molena (Presidente della Fondazione Rinascita 2007), Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale) e Piero Fassino (Deputato della Repubblica). Si prosegue il 21 gennaio alle 16 con la proiezione della docufiction Un compagno di nome Enrico di Andrea Sangiovanni, prodotto dalla Fondazione Abruzzo Riforme. Intervengono: Stefania Misticoni (Presidente CdA Fondazione Abruzzo Riforme), Andrea Sangiovanni (anche Professore associato di storia contemporanea UniTE – Università degli Studi di Teramo), Chiara D’Ortona (Macfactory – Spin-off UniTE – Università degli Studi di Teramo), Edoardo Oliva (attore), Laura Berlinguer (giornalista), Michele Fina (Senatore della Repubblica). Entrambi gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Anche per questa settimana il Nuovo Cinema Aquila regalerà al suo pubblico il meglio delle pellicole più acclamate del 2023. Dal Festival di Cannes, due film tra i più apprezzati dell’intera kermesse: Foglie al vento del finlandese Aki Kaurismaki (vincitore del Premio della Giuria) e Perfect Days di Wim Wenders. Dalla Festa di Roma, Il ragazzo e l’airone, l’attesissima fiaba d’autore di Hayao Miyazaki. E poi ancora la pellicola per famiglie, Wonka di Paul King e il grande classico restaurato, The Dreamers – I sognatori del Maestro Bernardo Bertolucci. Calendario completo disponibile su https://www.cinemaaquila.it.

Nella sala Cinema del Palazzo Esposizioni Roma, dal 23 gennaio al 28 maggio torna, per il tredicesimo anno, la rassegna A Qualcuno Piace Classico che propone al pubblico il grande cinema del passato con proiezioni esclusivamente in pellicola. Come per le scorse edizioni la rassegna si arricchisce del contributo del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Regione Lazio, grazie al quale ogni titolo verrà introdotto agli spettatori da una presentazione storica e critica. Ad aprire il programma, che spazia per epoche, stili e Paesi diversi, sarà il 23 gennaio alle 20 un gioiello della Hollywood dei tempi d’oro, Una pallottola per Roy di Raoul Walsh, prima grande produzione con Humphrey Bogart protagonista e film ponte che segnerà il passaggio dal cinema di gangster al noir. A presentare il film sarà Matteo Berardini. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito https://www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

MUSICA

La programmazione musicale a cura della Fondazione Musica per Roma si apre questa settimana con l’omaggio alla lunga carriera di Daniele Silvestri. A partire dal 18 gennaio , nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il cantautore romano celebrerà i suoi 30 anni di carriera con lo spettacolo Il cantastorie recidivo, un resident show in 30 repliche nella città dove tutto è iniziato, con sorprese differenti per ogni replica. Primi appuntamenti in programma: 18, 19, 20 e 21 gennaio .

Il 20 gennaio , nel Teatro Studio Borgna, sarà la volta del Ludus Gravis, un ensemble di soli contrabbassi nato dal sodalizio artistico fra Daniele Roccato e Stefano Scodanibbio, la cui attività si estende ai campi del teatro, della danza, della letteratura, della poesia, delle arti visive, e contempla progetti con accompagnamento d’orchestra e con live electronics.

Da non perdere, inoltre, il 17 gennaio nello Studio 2 l’appuntamento nell’ambito del ciclo Lezioni di Ascolto dal titolo Cosa ne pensa un addetto ai lavori dell’HiFi? con i giornalisti Giancarlo Valletta e Giulio Salvioni e il M° Stefano Greco. Un approfondimento su come la musica necessiti di un ascolto di qualità per poter essere percepita correttamente, lasciando a chi ne fruisce il massimo delle emozioni.

Spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Settimana ricca anche alla Casa del Jazz: il 18 gennaio alle 21 si esibirà l’Urban Quartet Special che eseguirà i brani dell’album di esordio Sofà in compagnia dello special guest Max Ionata; il 19 gennaio alle 21 sarà la volta dei Naked Boys, che proporranno le forme più tradizionali del genere decostruendole attraverso improvvisazioni e cambi di tempo; il 20 gennaio alle 21, salirà sul palco il pianista Francesco Turrisi per un suo concerto da solista mentre il 21 gennaio alle 18, concluderà la settimana l’esibizione di Federico Bosio, che con la sua chitarra proporrà brani originali e grandi standard jazz. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, appuntamento il 17 gennaio alle 20.30, nella Sala Sinopoli, con l’ensemble francese Quatuor Ébène ospite della Stagione da camera dell’Accademia di Santa Cecilia, dopo nove anni di assenza. Il Quartetto d’archi aprirà la serata con il Quartetto op. 20 n.3 di Franz Joseph Haydn, eseguirà poi il Terzo Quartetto dell’ungherese Béla Bartók, composto nel 1927, per chiudere il programma con il Quartetto n. 15 D 887 del viennese Franz Schubert, l’ultima creazione quartettistica del compositore, portata a termine in soli dieci giorni nel 1826. Il concerto è trasmesso in diretta da Rai Radio3.

Con il concerto del 18 gennaio alle 19.30 (repliche 19 gennaio alle 20.30 e 20 gennaio alle 18), l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia inaugura invece le celebrazioni per i duecento anni dalla nascita di Anton Bruckner (1824-1896), tra i massimi sinfonisti di sempre. Per l’occasione, a salire sul podio della Sala Santa Cecilia, sarà il giovane direttore britannico Alexander Soddy (1982), che ha già raccolto grandi successi di pubblico e critica in prestigiosi teatri come il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra, la Bayerische e la Wiener Staatsoper, e che dirigerà la Quinta Sinfonia del compositore austriaco, composta nel 1875 ma eseguita soltanto nel 1894.

Il 23 gennaio alle 20.30 torna invece, in Sala Santa Cecilia, ospite della Stagione da camera, il pianista Evgeny Kissin, che aprirà la serata con la Sonata op. 90 di Beethoven, a seguire il Notturno op. 48 e la Fantasia op. 49 di Chopin, il ciclo delle Ballate op.10 di Brahms, per chiudere con la Sonata n. 2 di Prokof’ev. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

KIDS

Opera aps, nell’ambito del progetto Qui si impara a… Teatrare, propone al Teatro Dafne del Lido di Ostia (via Mar Rosso 331) una serie di laboratori teatrali dedicati anche a bambini e ragazzi. Il 19 gennaio ( fino al 28 giugno , tutti i venerdì dalle 16 alle 20) e il 20 gennaio (tutti i sabati: fino al 29 giugno , dalle 10 alle 13, fino all’8 giugno dalle 15 alle 19) prendono il via i laboratori dedicati ai ragazzi; sempre il 20 giugno in partenza le attività dedicate ai più piccoli ( fino all’8 giugno , ogni sabato dalle 15 alle 18). Max 15 partecipanti; prenotazione obbligatoria ai numeri 06.5667824 – 335.7518414 (anche WhatsApp) o alla mail teatrodafne@gmail.com.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 21 gennaio alle 17, per teatro ragazzi, la compagnia Nogu Teatro porta in scena lo spettacolo Peter Pan, con Chiara Acaccia, Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio e Fabio Versaci. Sembra che Peter e i bambini sperduti abbiano proprio bisogno di una mamma. Non diventare grandi può essere divertente, ma come si fa quando nessuno sa cucinare o leggere? Riuscirà Wendy ad occuparsi di tutti e di tutto? E Capitan Uncino come accoglierà i nuovi arrivati sull’Isola Che Non C’è? Passando per rapimenti e schermaglie, litigi e avvelenamenti, si arriverà allo scontro finale. Chi avrà la meglio? Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Il ricco cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone diversi appuntamenti dedicati al giovane pubblico. Sul palco della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 22 gennaio alle 19 salirà la JuniOrchestra per il concerto Vado al Massimo. Sul podio, il M° Simone Genuini. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Tra le iniziative ludico-culturali promosse da Biblioteche di Roma e dedicate ai piccoli lettori, si segnala che il 17 gennaio alle 16.30, alla Biblioteca Borghesiana, si terrà il laboratorio Fiocchi di neve – La neve, letture ad alta voce e laboratorio creativo a tema (5-10 anni). Info e prenotazione: 06.45460361 – borghesiana@bibliotechediroma.it. Alle 17, alla Biblioteca Guglielmo Marconi, letture per bambine e bambini nell’ambito di Nati per Leggere, a cura delle volontarie del progetto. Info e prenotazione: 06.45460301 – guglielmomarconi@bibliotechediroma.it. Il 18 gennaio alle 16.45, alla Biblioteca Centrale Ragazzi, è in programma Letture da Leoni, letture ad alta voce per bambini dai 3 anni a cura delle volontarie del Servizio Civile “Un nido di Libri”. Prenotazione: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it. Invece alle 17, presso la Biblioteca Enzo Tortora, letture interculturali e laboratorio a partire dal libro Pezzettino di Leo Lionni (Babalibri editore, 2013), a cura dei ragazzi del Servizio Civile del progetto “Intercultura in biblioteca” (3-6 anni). Contemporaneamente, alla Biblioteca Sandro Onofri, Tutti vogliono un abbraccio, lettura animata in occasione della Giornata Mondiale dell’Abbraccio (21 gennaio) nell’ambito del programma “Nati per Leggere” (0-6 anni). Info e prenotazione: sandronofri@bibliotechediroma.it. Il 19 gennaio alle 17, alla Biblioteca Joyce Lussu, Viaggiare tra le pagine, letture ad alta voce a cura delle volontarie del Servizio Civile Universale (4-6 anni). Prenotazione: 06.45460351 – ill.lussu@bibliotechediroma.it. Il 20 gennaio alle 11, la Biblioteca Villino Corsini a Villa Pamphilj propone Letture Nati per Leggere, iniziativa rivolta ai piccoli tra 12 e 24 mesi. Prenotazione: l.nocchi@bibliotechediroma.it. Il 23 gennaio alle 17, infine, come ogni martedì, Nati per Leggere in biblioteca, letture ad alta voce alla Biblioteca Casa dei Bimbi (3-6 anni). Prenotazione: 06.45460381 – ill.casabimbi@bibliotechediroma.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate alle famiglie e ai più piccoli, al Planetario di Roma il 20 gennaio , Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Vita da stella (ore 12) e Accade tra le stelle (ore 18), mentre il 21 gennaio alle 11 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

ARTE

Al Teatro del Lido di Ostia, fino al 28 gennaio , è ospitata la retrospettiva Fuori Registro dedicata ai libri e agli autori di Else Edizioni. La mostra celebra la connessione tra immagini, parole e serigrafia, esplorando la relazione tra l’operare artigianale della grafica d’arte e il mondo del libro illustrato. Else – Edizioni Libri Serigrafici e altro è una casa editrice, un laboratorio artigianale di stampa serigrafica e un’associazione, nata nel 2012 a Roma e che coniuga esperienze nel campo dell’editoria, della grafica d’arte e dell’educazione attiva. Ingresso gratuito in orario di biglietteria: da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Presso lo spazio AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Fondazione Musica per Roma fino al 21 gennaio propone la mostra Come onde del mare: incontri senza confini a cura di Emergency. L’esposizione racconta il primo anno di vita della Life Support, la nave di Emergency che svolge attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Il percorso si articola attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, i fotografi saliti a bordo negli scorsi mesi. Orari: dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato e domenica ore 11-21. Ingresso libero.

Nei Padiglioni 9a e 9b del Mattatoio è in corso, fino all’11 febbraio , la mostra I Luoghi e le Parole di Enrico Berlinguer ideata, organizzata e realizzata da Associazione Enrico Berlinguer, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana, a cura di Alessandro d’Onofrio, Alexander Höbel, Gregorio Sorgonà, e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo. Enrico Berlinguer è stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento: segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984, leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori. L’obiettivo della mostra è quello di contribuire a ravvivare il suo lascito politico ripercorrendone la biografia attraverso materiali originali audiovisivi, sonori, fotografici e documenti d’archivio. Ingresso gratuito. Martedì, mercoledì e giovedì 14-20; venerdì, sabato e domenica 11-19. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Al Palazzo Esposizioni Roma è stata prorogata al 28 gennaio , la mostra a ingresso gratuito Bobi Bazlen. I disegni dell’analisi, a cura di Acquario Editore, che nello Spazio Fontana presenta cento disegni, scelti tra i moltissimi realizzati da Bazlen dal 1944 al 1950, che rappresentano il diario visivo della sua terapia analitica con Ernst Bernhard.

Visitabili fino al 28 gennaio anche le due mostre Don McCullin a Roma, la retrospettiva a cura di Simon Baker, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, che presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti; e la mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv), considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est. Da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica.

Prosegue inoltre fino al 24 marzo 2024 la mostra Macchine del Tempo. Il viaggio nell’Universo inizia da te, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi. Una mostra per raccontare, a grandi e piccini, ad appassionati e curiosi, l’astrofisica e l’astronomia italiana. Un viaggio alla scoperta dell’universo e delle nuove frontiere dell’astrofisica moderna, possibile grazie alle avveniristiche macchine del tempo create dall’uomo per osservare sempre più da vicino l’inizio del tutto, dai luoghi più remoti del pianeta e dallo spazio. A corredo della mostra, anche incontri culturali, aperitivi scientifici e altri eventi informali e originali come l’incontro Vaghe stelle dell’orsa: astronomia e poesia in Leopardi con Piero Boitani (filologo e saggista, Accademico dei Lincei) in programma il 18 gennaio alle 18.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione su https://www.palazzoesposizioni.it.

Infine, si segnala che fino al 28 aprile è visitabile la mostra L’Avventura della Moneta, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada per la Banca d’Italia. Un viaggio nel tempo, alla scoperta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia della moneta e della finanza nel mondo. Per le scuole la visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per il pubblico è consigliata la prenotazione. Nell’ambito dell’esposizione, il 17 gennaio alle 18.30 è prevista la prima parte dell’incontro Paniere dei prezzi al consumo, che vedrà in dialogo Alessandro Brunetti e Patrizia Collesi (ISTAT). Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione su https://www.palazzoesposizioni.it.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Al MACRO proseguono tutte le mostre in corso: “… E Prini”, che presenta oltre 250 opere dell’artista Emilio Prini (Stresa, 1943 – Roma, 2016) realizzate tra il 1966 e il 2016 (visitabile fino al 31 marzo ); Hear Alvin Here in cui il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre oltre 50 anni della sua ricerca musicale e delle sue varie collaborazioni (visitabile fino al 17 marzo ); l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset che indaga il rapporto tra segno e città analizzando il “design radicale”, Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione a cura di Arsenale Institute di Venezia che esplora l’iconografia della barricata dai suoi inizi fino ai giorni nostri e Profondità di campo in cui l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio ).

Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

La Fondazione Teatro di Roma, per ricordare e festeggiare i quasi tre secoli di attività del Teatro Valle (inaugurato nel gennaio del 1727), propone fino al 3 marzo Il Teatro Valle: trecento anni di spettacoli, una serie di incontri e una mostra al Teatro Argentina sugli artisti e gli spettacoli che hanno fatto la storia della sala teatrale. Il salottino della Sala Squarzina, per la sezione dedicata a Cimarosa, Rossini e Donizetti, ospita un’esposizione che ricorda i maestri dell’Opera Buffa del primo Ottocento con illustrazioni, approfondimenti e curiosità. La mostra è accompagnata dall’opera/installazione Buffe risonanze, concepita e realizzata da Jacopo Carreras ed Emanuele de Raymondi, che utilizza il suono e lo spazio come strumenti espressivi e rende omaggio alle composizioni presentate per la prima volta al Teatro Valle di Roma: Il pittore parigino, La Cenerentola, L’ajo nell’imbarazzo. Una “creatività tecnologica” grazie alla quale rivivere quei momenti storici, ma anche reinterpretarli, dando voce a una narrazione filologica ma anche dinamica e divertente. Drammaturgia, Roberto Scarpetti; voci: Anna Bisciari, Renato Civello, Chiara Davolio, Francesco Maruccia, Martina Tinnirello e Lorenzo Tomazzoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti; orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 12 alle ore 15.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che, da pochi giorni, è aperto al pubblico il Parco Archeologico del Celio con il nuovo Museo della Forma Urbis. Nel Parco, un’area verde orientata verso il Colosseo, è stata organizzata per nuclei tematici una grande quantità di materiali epigrafici e architettonici che facevano parte delle collezioni dell’ex Antiquarium Comunale. Il Museo, allestito all’interno del Parco, nell’ex Palestra Gil, ospita la Forma Urbis Romae, grande pianta della città incisa su marmo per volontà dell’imperatore Settimio Severo, che torna visibile ai visitatori dopo quasi cento anni dall’ultima esposizione; i frammenti rimasti sono collocati sul pavimento della sala principale, sovrapposti alla Pianta Grande di Giovanni Battista Nolli (1778).

Al Museo di Roma in Trastevere, dal 17 gennaio al 5 maggio , è visitabile la mostra Hilde in Italia. Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer, curata da Federica Kappler e Corinna Lotz, che presenta circa 100 immagini scattate in Italia negli anni Trenta dalla fotografa tedesca Hilde Lotz-Bauer, pioniera della street photography, ed esposte insieme per la prima volta. Tra le esposizioni in corso, invece, è prorogata, fino al 24 marzo , La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia, ospitata presso le sale espositive di Palazzo Caffarelli – Musei Capitolini.

E ancora nel Museo di Roma in Trastevere, il 18 gennaio alle 17.30, nell’ambito della mostra in corso Philippe Halsman. Lampo di genio e per il ciclo Tra sguardo e introspezione. Il ritratto fotografico, si terrà l’incontro Cerco solo di vedermi con Simona Ghizzoni, fotografa, artista e attivista per i diritti delle donne.

Riparte inoltre la rassegna Libri al Museo che, il 19 gennaio alle 17 nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi, propone la presentazione del volume La molteplicità del volto. Studi per la storia del ritratto dal XVI al XXI secolo (Carocci, 2023) di Tommaso Casini. Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Giovanni Mazzaferro (storico dell’arte), Marco Ruffini (Sapienza Università di Roma), Caterina Volpi (Sapienza Università di Roma). Sarà presente l’autore. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tra gli altri appuntamenti in programma questa settimana, il 21 gennaio alle 11 al Museo dell’Ara Pacis, nell’ambito della mostra Helmut Newton. Legacy, è prevista una visita guidata con traduzione LIS.

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. Tra queste si segnala che per il ciclo Passeggiate romane, itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna noti e meno noti, il 20 gennaio alle 10 e alle 11 è prevista l’apertura straordinaria della Porta Magica di piazza Vittorio Emanuele II, manufatto di carattere alchemico unico nel suo genere, risalente al 1680 e situato all’interno del giardino Nicola Calipari vicino ai Trofei di Mario. Appuntamento all’ingresso della piazza, lato via Carlo Alberto.

Nell’ambito della seconda edizione di Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, il ciclo di conferenze in presenza e online rivolte a docenti e studenti universitari per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale, il 18 gennaio alle 16.30 presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, Silvia Pedone (Accademia Nazionale dei Lincei) terrà l’incontro Roma-Istanbul-Roma: Le rotte della ricerca sul campo. Lo storico dell’arte.

Per il ciclo aMICi, visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card, il 18 gennaio sono in programma quattro appuntamenti: alle 9.30 ai Fori Imperiali la visita A tu per tu con i Fori Imperiali a cura di Antonella Corsaro, un percorso privo di barriere architettoniche dal Foro di Traiano fino al Foro di Cesare (appuntamento: piazza Madonna di Loreto, alla biglietteria presso la Colonna di Traiano); alle 15, alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, a cura di Gaia Dammacco, la visita alla mostra Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano; alle 16.30, al Museo di Roma, la visita con interprete LIS Nell’Alcova dei Torlonia. Storia di una famiglia tra arte e collezione, un percorso attraverso la storia di palazzo Torlonia a piazza Venezia (demolito nel 1903) con il suo ricco apparato decorativo ricostruito nella Sala del Museo; infine, alle 17.30 ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, la visita con interprete LIS Visitiamo insieme la mostra Imago Augusti!, con Maria Paola Del Moro, dedicata alla scoperta dei due ritratti in marmo del primo imperatore. Doppio appuntamento in programma invece il 23 gennaio : alle 14.45 al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, in La sfrenata danza delle Menadi. Estasi e invasamento divino, Anna Maria Rossetti condurrà un approfondimento sulle feste in onore di Dioniso a partire dall’analisi del rilievo Barracco e dell’iconografia utilizzata per raffigurare lo stato di possessione divina, mentre alle 17.30, alla Centrale Montemartini attraverso la visita con traduzione LIS Al femminile: donne e dee alla Centrale Montemartini, guidata da Barbara Nobiloni, si andrà alla scoperta di statue e ritratti al femminile custoditi nel museo.

Per il ciclo Archeologia in Comune, il 18 gennaio alle 11 è in programma una Passeggiata archeologica in un territorio di confine alla scoperta del Rione Esquilino, antico e affascinante sobborgo dell’Urbe. Appuntamento al Giardino dell’Acquario Romano, in piazza Fanti, davanti l’area archeologica. Il 20 gennaio alle 11, presso la Villa di Massenzio, area archeologica tra le più belle della campagna romana, Federica Michela Rossi condurrà la visita con traduzione LIS al complesso costituito dal palazzo, il circo e il mausoleo dinastico. Il 21 gennaio alle 11.30, è prevista la visita a cura di Simonetta Serra, con traduzione LIS, ai Sepolcri repubblicani di via Statilia, gruppo di cinque sepolcri situati lungo l’antico percorso di via Celimontana scoperti agli inizi del Novecento. Appuntamento in via Statilia, angolo via di S. Croce in Gerusalemme. Il 23 gennaio alle 15.15, Carla Termini accompagnerà il pubblico alla visita del monumentale Mausoleo di Monte del Grano, costituito da una camera funeraria a pianta circolare cui si accede da un corridoio lungo 21 metri.

Infine, proseguono al Planetario di Roma gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto vengono proposti: Ritorno alla Stelle ( 17, 18 e 19 gennaio alle 18; 20 gennaio alle 11 e alle 16; 21 gennaio alle 16 e alle 18; 23 gennaio alle 17 e alle 18); La Notte stellata ( 17 e 21 gennaio alle 17); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager ( 18 e 19 gennaio alle 16; 20 gennaio alle 17); Space Opera ( 17 e 23 gennaio alle 16; 21 gennaio alle 10). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCONTRI

A cura della Fondazione Teatro di Roma proseguono al Teatro Argentina gli incontri della X edizione di Luce sull’Archeologia, la rassegna culturale dedicata alla storia di Roma e, in particolare, quest’anno al tema della “villeggiatura” e dell’otium come sentimento sublime di bellezza ed esperienza di civiltà. Nel secondo appuntamento, in programma il 21 gennaio alle 11, si alterneranno Fabio Pagano (Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei) con il suo intervento La sublime bellezza di Baia, tra memorie emerse e patrimoni sommersi; Francesca Rohr (Università di Venezia) con l’approfondimento dal titolo Tra villeggiatura e politica: soggiornare in campagna nella tarda repubblica; Fabio Pierangeli (Università di Roma Tor Vergata), il cui intervento si concentrerà su Le vacanze di Palomar – Itinerari d’otium di Italo Calvino. Introdurrà Massimiliano Ghilardi, con le anteprime del passato di Andreas M. Steiner e i contributi di storia dell’arte di Claudio Strinati. Abbonamenti e biglietti online: https://teatrodiroma.vivaticket.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Numerosi anche questa settimana gli appuntamenti in programma nelle Biblioteche di Roma. Il 17 gennaio alle 17.30, alla Biblioteca Joyce Lussu, La biblioteca incontra il quartiere, iniziativa organizzata dal Municipio VIII per ascoltare e conoscere le proposte del territorio. Info: 06.45460351 – ill.lussu@bibliotechediroma.it (è gradita conferma di partecipazione via mail). Il 18 gennaio alle 18, presso la Biblioteca Europea, la presentazione del libro La cura inaspettata. L’HIV da peste del secolo a farmaco di precisione (Mondadori, 2023) con gli autori Alessandro Aiuti e Annamaria Zaccheddu della Fondazione Telethon, modera il giornalista e autore TV Marco Carrara. Il 22 gennaio alle 17, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, Veronica Raimo, in dialogo con la scrittrice Elisa Casseri, presenta il libro La vita è breve, eccetera (Einaudi, 2023), ultima produzione letteraria dell’autrice che nel 2022 ha vinto il Premio Strega Giovani e il Premio Viareggio-Rèpaci sezione Narrativa.

Proseguono in settimana anche gli appuntamenti di Alfabeto Calvino, la rassegna di 20 incontri a cura di Biblioteche di Roma, rivolti a studenti e docenti per approfondire le opere e i temi della letteratura di Calvino attraverso le voci di esperti. Il 18 gennaio alle 11 alla Biblioteca Casa del Parco, è previsto il 15° incontro dal titolo Alberi e piante con Angela Borghesi, mentre il 23 gennaio sempre alle 11, alla Biblioteca Goffredo Mameli, è in programma il sedicesimo incontro dal titolo Paesaggio con Nicolò Scaffai. Gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il calendario completo con tutti gli incontri è disponibile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/alfabeto-calvino-20-incontri-in-20-biblioteche/33335.

Foto di repertorio

